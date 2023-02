La afición por la hamburguesa de un granadino se ha convertido en todo un reto

Las personas con el tiempo encuentran alguna actividad o simplemente algo que es tan atractivo para ese individuo que lo convierte en su afición y lo practique, adquiera o consuma de forma recurrente. Esto, en ocasiones, puede traer historias tan sorprendentes como la que le ha acontecido al siguiente granadino.

Su nombre es Edu Laraño. Su historia comienza en el año 2022. El muestra un incondicional amor por Goiko, un restaurante de hamburguesas que tienen varios locales implantandos por distintas provincias españolas. El más cercano a Granada se encuentra en Málaga.

Es tal la afición que tiene por sus hamburguesas que, mediante redes sociales, ha estado mandando mensajes a diario a la cuenta de oficial de esta cadena. Así más de 400 mensajes han sido enviados con un mensaje claro: “Me encantan vuestras camisetas, hago lo que haga falta para conseguirla”.

La insistencia de este granadino no solo a resultado en conseguir la tan deseada camiseta, sino que la propia hamburguesería decidió proponerle un reto. Era un día cualquiera, y Edu se disponía a comer en un Goiko de Málaga (tras conducir, como siempre, casi dos horas desde su Granada natal, donde no hay un restaurante de GOIKO todavía). Estando sentado en su mesa y a punto de pedir, dos abogados irrumpieron en el local y le propusieron un trato. Todo el local estaba compinchado para la encerrona y celebraron con una charanga cuando Edu dio el “Sí, quiero” a Goiko.

El trato era el siguiente: Edu deberá vestir con la camiseta de GOIKO que tanto le gusta durante cada día del 2023. Si lo cumple, conseguirá un año de GOIKO gratis. Para la ejecución de la prueba, la marca ha dado a Edu cincuenta camisetas. Así, podremos ver a Edu en sus redes sociales y las de la marca compartiendo una fotografía en diferentes momentos para demostrar que está cumpliendo su parte, vestir la camiseta de GOIKO.

Edu, el cliente más fiel de la marca, podría lograr la victoria con antelación de dos maneras: Si Edu consigue que la sociedad conozca y hable de su causa, podrá conseguir antes de que concluya el año el gran premio que la marca le ha prometido: quedarse con la camiseta y disfrutar de un año de GOIKO gratis. La segunda opción contempla que si Edu consigue movilizar el hashtag #GOIKOENGRANADA, será considerado embajador de GOIKO y la marca acelerará su primera apertura en esta ciudad. Por supuesto, Edu también disfrutará de un año de GOIKO gratis (sin necesidad de viajar hora y media en coche).

¿Conseguirá Edu lo que se ha propuesto? ¿Acabará GOIKO abriendo en Granada? La hazaña podrá seguirse a través de las redes sociales de @goiko para descubrir el esperado desenlace. El vídeo de la sorpresa ya está disponible en redes sociales y puede verse aquí.