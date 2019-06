La histórica tarde de José Tomás en Granada en un vídeo de tres minutos

Nadie más que el estuvo en la Nueva Plaza de Toros de Granada el pasado sábado 22 de junio podrá contar la histórica tarde de José Tomás en la que cortó seis orejas y rabo con una faena que dio la vuelta al mundo.

El resto de los mortales que no acudieron a la reaparición del diestro de Galapagar tienen que conformarse con las crónicas, con el simbolismo de las fotos del maestro antes, durante y después de su actuación o con los comentarios que van rulando por redes sociales o en el boca a boca.

Pero también tienen la oportunidad de ver en tres minutos el arte de José Tomás condensado en el vídeo de tres minutos que realizó la empresa Lances de Futuro, la entidad que gestiona la Plaza de Toros que es la única que a día de hoy logra sacar al torero madrileño de su retiro para sacarlo a los ruedos.

Con estos tres minutos de vídeo y los minicortes que grabaron algunos aficionados a escondidas, aunque no los esperados para un acontecimiento mundial no televisado, tienen que conformarse el resto de personas que no acudieron a la conocida popularmente como Monumental Frascuelo.

Ellos podrán contar la historia con más color en un futuro de cómo José Tomás reinventó la cámara lenta del toreo sin pantallas que lo estuvieran espiando. Solamente, lo estaban escrutando 12.000 aficionados y un centenar de plumillas que luego dieron buena cuenta de la obra del diestro de Galapagar en crónicas que recorrieron todo el mundo y abrieron telediarios como hacía tiempo que no lograba el mundo del toreo gracias a la leyenda y el mito que siga agrandándose alrededor de un diestro que no quiere que lo televisen.