Albuñol, La Rábita y El Pozuelo se unen para reivindicar los espigones de la Costa

Varios centenares de personas se han manifestado por las calles de La Rábita para mostrar su malestar ante la poca acción del Gobierno central con los espigones de la Costa, después de que el último temporal de Levante dejase sin arena a varias playas de la Costa, y fuese especialmente virulento con La Rábita, dejando estructuras de playa en el aire y destrozando parte de los equipamientos.

El objetivo de la manifestación, convocada por la Plataforma Pro Espigones, es pedir la construcción de los espigones, tanto en la playa de La Rábita como en la de El Pozuelo.

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, explica que desde el Consistorio llevan muchos años solicitando la construcción de los espigones, "estamos luchando y nos sumamos a esta manifestación, para que el Gobierno central acelere lo máximo posible" la tramitación ambiental.

Tras el último temporal el Ayuntamiento mostró su más profunda indignación ante la inactividad de la Dirección General de Costas, y señalaba su inconformidad lamentando que "después de tantos años y promesas incumplidas, nuestro litoral se sigue deteriorando y está en peligro, por la larga espera que llevamos para construir los espigones que tanta falta nos hace".

El Plan de Protección del Litoral de Granada se publicó en 2017 con diferentes niveles de actuación, y desde la Costa se ha criticado en numerosas ocasiones que, pese al tiempo que ha transcurrido desde entonces, no se ha hecho nada. Una situación insostenible que no están dispuestos a seguir aguantando, y critican que los ayuntamientos no pueden asumir el cuantioso coste que requiere la recuperación de sus playas y además, es competencia de Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los municipios costeros trabajan como pueden para recuperar sus playas de cara a la Semana Santa. Saben que es una de las grandes citas turísticas y no pueden permitirse tener las riberas en mal estado.

"No podemos seguir esperando año tras año que los expedientes estén pasando de un técnico a otro con tramitaciones tediosas que no dan respuesta a nada. No tiene sentido invertir en equipamientos para certificar las playas de la Costa con la Q de Calidad y que ahora hayan desaparecido y sean los ayuntamientos los que tengan que empezar de nuevo", añade.

Además, lamentan que algunos de los espigones recogidos en el proyecto del Plan de Protección del Litoral de Granada de 2017 continúan en una fase muy inicial, mientras otros permanecen atascados en algún despacho a la espera de una firma para poder iniciarse su licitación. Hace pocas fechas, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, realizó una visita a la Costa para reunirse con representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) y de la Mancomunidad de Municipios para recabar apoyos en su solicitud de que la Junta de Andalucía se comprometa con las obras de las conducciones de Rules y financie el 20% de las obras del desglosado número 9, y anunció que próximamente se haría pública la declaración de impacto del espigón de Playa Granada, lo que permitiría que las máquinas empezasen a trabajar en Motril antes de final de año.

Aunque por el momento, en la Costa seguirán manifestándose y reivindicando una actuación definitiva que les permita mirar al mar para disfrutar de la ribera y olvidar los episodios que tras los distintos temporales se viven en distintos puntos del litoral.