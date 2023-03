Almuñécar da luz verde a un nuevo PGOU después de 36 años para corregir el déficit de viviendas e infraestructuras

Almuñécar da los primeros pasos para dibujar la que será la ciudad del futuro con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y un Estudio Ambiental Estratégico, unos documentos que sustituirán a los aprobados en 1987 y que permitirán transformar gran parte del suelo previsto para la incorporación al desarrollo urbanístico, así como llevar a cabo otros que, pese a estar contemplados en su antecesor -y aún vigente- no se ha llevado a efecto.

Una aprobación del nuevo PGOU, de forma provisional ya que aún se encuentra en exposición pública y debe recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía, que ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno -Partido Popular, Ciudadanos y Más Almuñécar,-, además de IU-Podemos, y los votos en contra del PSOE y Convergencia Andaluza, al considerar que no se ha dado la posibilidad a la oposición de participar en su preparación, ni el tiempo suficiente para revisarlo antes de su votación.

El PGOU aprobado en 1987 deja consigo aún una capacidad de un 18% del total de viviendas previstas y más de un 70% del suelo urbanizable no se ha desarrollado.

El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, explica tras la aprobación provisional que "entre todos, hemos sido capaces de solucionar los dos grandes problemas de Almuñécar: un PGOU, que estaba obsoleto y hoy ve la luz, y un mercado municipal que ya está en construcción, que junto al nuevo puerto deportivo, que va dando sus pasos, y parque azul de vida submarina van a proyectar a Almuñécar y a La Herradura hacia un futuro lleno de oportunidades, que dará trabajo a cientos de empresas y a miles de trabajadores".

Ruiz Joya destaca la seguridad jurídica que va a proporcionar el nuevo PGOU, al asegurar se trata de una "aprobación consensuado con la Junta de Andalucía que es la administración competente que tiene que darnos la aprobación definitiva".

"Después de 36 años traemos a pleno esta aprobación provisional en el que creemos y estamos convencidos que es una herramienta importantísima para los intereses de nuestro municipio, que además estamos convencidos que nos va a ayudar a desarrollar los deseos y las necesidades de nuestro pueblo, creando de esta forma una ciudad más próspera y sostenible y asegurando la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. Un Plan General que ha llevado una tramitación transparente, donde vecinos, colectivos, asociaciones y todo el que lo ha deseado ha hecho su aportación a través del Plan General que más tramitación pública ha tenido, ha estado seis meses en exposición pública más los 45 días que le quedan después de su aprobación. Se han planteado algo más de 1.300 alegaciones, de las que algo más del 60% han sido aceptadas o aceptadas parcialmente tras la exposición pública. Pero lo más importante, un plan legal que cumple todos y cada uno de los parámetros marcados por la Junta de Andalucía para ser aprobado definitivamente", señala el responsable municipal.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier García, explica que el nuevo planeamiento contará con la capacidad de poder construir cerca de 4.000 viviendas, de las que 1.500 serán de Protección Oficial, "para favorecer el acceso a las mismas de jóvenes y personas con dificultades". Además, contempla convertir La Sandovala en el gran parque verde de Almuñécar, con un palacio de congresos, junto a ella, en una superficie de 170.000m 2 .

El gran cambio se producirá en San Sebastián, ya que entre los centros educativos La Santa Cruz y Al Ándalus y el Río Seco, el documento planea la construcción de una ciudad deportiva, el nuevo recinto ferial, y gran parte de las viviendas de nueva creación, junto a la N-340, que, al contar con la autovía, terminará siendo una avenida urbana, como ocurre en muchas ciudades. La nueva estación de autobuses irá ubicada en la zona norte del estadio municipal, donde se encuentra el actual parking de camiones, que se traslada a las inmediaciones de HercoFruit con una dotación de 25.000m2.

La zona de ampliación de superficie comercial e industrial se solventa con 125.000m2 de polígono industrial, ubicado entre el camino Bajo de San Sebastián y el Río Verde, una zona de ampliación del polígono de Taramay, otro en la zona de HercoFruit, junto al parking de camiones y otra en el P3, que ya venía contemplada en el PGOU anterior.

La Herradura lleva, además de un nuevo y ansiado acceso desde la carretera nacional, una gran zona de crecimiento de las 4.000 viviendas propuestas, con su 30% de reserva para VPO, un nuevo instituto y una zona de apeadero para autobuses, que evite que los herradureños tengan que cruzar la carretera nacional para subir al bus.

García relata que "el nuevo PGOU es un ente vivo y desde ya nos ponemos a trabajar para adaptarlo a la nueva ley territorial de Andalucía, LISTA, y que habrá, además, que ir adaptando a las necesidades futuras".

Falta de consenso

El pleno municipal no ha estado exento de reproches por parte de los grupos de la oposición -PSOE y CA-, que lamentan el poco tiempo concedido por el gobierno municipal para poder estudiar en profundidad los pormenores de este nuevo plan. La portavoz socialista, Rocío Palacios, lamenta que la única comisión celebrada para abordar el texto, se realizase el pasado martes, "les pedimos tiempo para poder analizar los cientos de páginas, de documentos de alta complejidad técnica y que nos dieran la oportunidad de poder consultar nuestras dudas con el equipo redactor", algo que no fue considerado finalmente.

Para la socialista se trata de una actitud "irresponsable" teniendo en cuenta que no se trata de una aprobación definitiva, "hay elecciones municipales en mayo, y saben que el documento de planteamiento que se apruebe definitivamente, lo será en la legislatura que viene". "Los PGOU son documentos que no se cambian todos los años, son documentos de una tramitación compleja, que una vez aprobado definitivamente, durará como mínimo 20 años. Lo que hace un gobierno democrático y responsable es dar participación a toda la corporación, para que el Plan sea aprobado por todos, para que todas las fuerzas políticas lo sientan como su Plan y para que, haya el gobierno que haya, el modelo de ciudad, el diseño urbano se mantenga y se defienda por todos. Es lo que han hecho en ciudades como Guadix o Ronda, donde se han tramitado PGOUs con la participación de la oposición, en centenares de reuniones, y donde el Plan ha sido aprobado por unanimidad".

Al hilo, enfatiza que en la alegación presentada en la aprobación inicial, los socialistas "le hicimos una auditoría señalando múltiples errores. Les dijimos que era un Plan oscurantista porque la reclasificación de los suelos no estaban justificadas en la memoria, vamos, que no se ponían los números con claridad porque no querían que se vieran. Les dijimos que era un Plan deficiente porque faltaban plano de información territorial, planos de información urbanística, el Estudio de tráfico, aparcamiento y transportes, la valoración de impacto sobre la salud y el análisis arqueológico de los suelos urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, además de la valoración económica. Les avisábamos de errores en los planes de ordenación pormenorizada, que no contemplaban los bienes y entornos protegidos, las zonas inundables de los cauces y les dijimos las zonas en las que nos parecía necesaria otra ordenación. Les decíamos que nos parecía gravísima la falta de suelo para aparcamientos, de suelos industriales y que no hubiera ningún suelo reservado para nuevos proyectos turísticos", entre otras cuestiones.

Por su parte, el líder de Convergencia Andaluza, Juan Carlos Benavides, asegura que se trata de un plan que "asfixia" las posibilidades de futuro del municipio, "nos hace perder peso y nos va a convertir progresivamente en un pueblo satélite de Motril. Lo han hecho marginando a la oposición y desoyendo la opinión de la amplia mayoría de los técnicos que trabajan en este municipio, beneficiando a los clientes políticos del PP mientras desestiman las alegaciones presentadas por los vecinos, y sin dar respuesta a las demandas de suelo, hoteles, zonas industriales, equipamientos públicos y comerciales y campo de golf".

Benavides incide en que están "imponiendo un injusto y desorbitado impuesto revolucionario a todos los vecinos de las urbanizaciones. Un Plan cargado de irregularidades que va a terminar, previsiblemente, en los tribunales de Justicia".

El concejal de Urbanismo, Javier García, asegura que "sobre la aprobación inicial del PGOU, se ha modificado sólo una mínima parte, derivada de las alegaciones presentadas que han sido razonables y vienen a mejorar el plan y hemos estimado total o parcialmente y los matices y rectificaciones que nos han pedido las administraciones supramunicipales, básicamente técnicas y de procedimiento, para cumplir la normativa vigente".

Por último, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, asevera que en un 90% se trata del mismo plan que se aprobó en agosto de 2019, y ha contado con dos exposiciones públicas de tres meses cada una.