La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Granada denuncia la merma de la plantilla en el Puerto de Motril

La merma en el número de efectivos de la Guardia Civil que dan servicio en el Puerto de Motril, debido a la baja de una docena de agentes, genera malestar en la plantilla de agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la dársena motrileña, que podría agravarse y poner en jaque la seguridad de la Costa de Granada en plena temporada estival si la situación de no disponibilidad para el servicio se alarga en el tiempo.

Señalan que la Benemérita, como único garante de la seguridad y el orden en la instalación portuaria "no merece estar en esta situación". Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que engloba a más de 26.000 agentes en todo el territorio nacional y 600 en la provincia de Granada, inciden en el malestar general que reina en la plantilla con la forma en la que la jefatura gestiona la unidad al asegurar que "no hay confianza en la gestión de personal". En este sentido, resaltan que "no ha habido equidad en el servicio de turnos durante años" llegando incluso a tener que mediar el Capitán de la Compañía debido a las numerosas quejas.

Además, explican que desde la jefatura de la Guardia Civil de la Sección Fiscal se oponen a la aplicación del turno de 12 horas recogido en la Orden General, pese a que la mayoría de los agentes lo ven necesario para ser tratados de forma igualitaria.

Por otro lado, recalcan que la cadena de mando es la que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, aplicable a las zonas de trabajo, como a la actividad desarrollada por los Guardias Civiles. En este sentido, indican que desde la AUGC han remitido en diversas ocasiones escritos a la Oficina de prevención exigiendo formación específica para los agentes que dan servicio en el Puerto de Motril para certificar un trabajo más seguro y eficaz, así como para que se den las directrices oportunas y se subsanen, según señalan, varios incumplimientos en el trabajo de desmontaje de coches y camiones utilizados para el transporte de droga.

La AUGC critica la poca seguridad que sienten los agentes cuando realizan este tipo de operativos, por lo que inciden en la necesidad de reforzar la seguridad y los medios que se utilizan para llevar a cabo dichas operaciones, además de un depósito fiscal adecuado para garantizar el depósito de la droga u objetos intervenidos.

A pesar de todo, y de la falta de recursos humanos, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles resaltan que la profesionalidad, compañerismo y orgullo de los agentes que prestan servicio en la dársena granadina suple con mucha eficiencia la falta de medios y la "dejadez" de la Jefatura que "da la sensación que solo piensa en que le hagan llegar las novedades, sin darle importancia al resto de cuestiones planteadas". Y piden que se tomen las medidas necesarias para solucionar el déficit de agentes antes de que la situación "se desborde y genere mayor malestar".