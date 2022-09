Caja Rural Granada ofrece una línea especial de financiación por la sequía para los agricultores de subtropicales de la Costa

La falta de lluvia y agua para el campo está provocando una situación insostenible en el campo granadino. Si la cosecha no se riega como es debido puede derivar en la pérdida del fruto, algo que los agricultores de la Costa están viviendo en sus propias tierras por la sequía. Motivo por el que Caja Rural Granada ha anunciado que ofrecerá una línea especial de financiación para los subtropicales.

El anuncio se ha realizado durante la realización del curso de cultivo de mango que la entidad financiera realiza estos días en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Granada y Málaga.

La directora de zona de la entidad financiera en la Costa de Granada y Axarquía, Marina González, explica que Caja Rural Granada "ha constituido una línea especial de financiación de ayuda para los agricultores de subtropicales que se están viendo afectados por la situación de sequía".

González señala que "la agricultura es y será siempre una prioridad, por lo que todos los agentes del sector agrícola son importantes, pero adquiere un protagonismo relevante el agricultor, ya que sin él no sería posible todo lo demás", un actor esencial en la cadena de engranaje al que le está afectando la sequía. "Los agricultores de los subtropicales están atravesando una situación muy difícil en Almuñécar y Vélez Málaga".

Por otra parte, y haciendo alusión al curso de cultivo del mango, añade que es una forma de "devolverle a la sociedad parte de los frutos generados por la actividad financiera".

La responsable de Gabinete Técnico de la finca experimental que gestiona Caja Rural Granada en La Nacla-Puntalón, Lourdes Arrabal, indica que el curso hace un recorrido por todo el ciclo de cultivo del mango, desde la situación de la parcela hasta que variedad de fruto se adaptará mejor a la tierra de cultivo. "El manejo de los cultivos subtropicales en las condiciones climáticas de la Costa no son las mismas que las de su país de origen, es algo en lo que hemos trabajado todos estos años en la estación experimental y tratamos de dar visibilidad a ese trabajo".

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, valora muy positivamente el anuncio de esa nueva línea de ayudar ya que "hay agricultores, sobre todo de la parte alta de Almuñécar, que lo están pasando realmente mal. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra agricultura y de nuestros subtropicales que salen de aquí a prácticamente toda Europa, pero sobre todo de nuestros agricultores".

"Es importante que estén formados y ahí entra en juego Caja Rural financiando y organizando este tipo de cursos", añade García Chamorro, quien reseña que es de agradecer el apoyo que realizan en el sector. "Hay mucha incertidumbre por la sequía, es fundamental que el Gobierno central empiece ya con la construcción de Rules. La semana pasada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se comprometió públicamente a cofinanciar las conducciones, la Junta de Andalucía está dispuesta a echar una mano".

Al hilo, incide en la necesidad de que las conducciones "sean una realidad a la mayor brevedad posible, y no solo un desglosado, es necesario que se realicen todos y no vengan con cuentagotas. Hay que aprovechar los fondos Next Generation para que salgan todos los desglosados de golpe".