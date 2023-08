Centenares de personas se vuelcan con Carlos Rodríguez, el león de Almuñécar

Emocionado y agradecido. El ciclista sexitano Carlos Rodríguez ha sido ovacionado por centenares de personas que se han congregado en la plaza del Ayuntamiento de Almuñécar para celebrar, felicitar y agradecer los recientes éxitos del deportista que ha hecho vibrar de emoción a toda España como quinto clasificado y mejor español del Tour de Francia 2023, así como ganador de una etapa de montaña de esta edición.

Rodríguez, que ha sido recibido por la corporación municipal, además de por familiares y amigos, ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento y ha recibido la insignia de la ciudad de manos del alcalde, Juan José Ruiz Joya, quien ha asegurado que el sexitano le ha quitado la siesta a muchos españoles. "Después de muchos años, de tiempos de Indurain y Perico, Carlos nos ha vuelto a quitar la siesta y a lo grande, como el gran deportista que es. Ha sido un honor ver a un almuñequero pelear, luchar con los mas grandes y verlo ganar esa etapa en Morzine".

En este sentido, Ruiz Joya incide en que es raro el balcón del municipio que no ha tenido una pancarta para animar al sexitano, "el pueblo de Almuñécar es muy agradecido y está muy orgulloso de este sexitano".

Por su parte, Rodríguez, asegura que de momento desconoce en qué equipo va a militar la próxima temporada, ya que se encuentra centrado en disfrutar del pueblo durante su descanso, además de que ha apuntado que el Tour puede ser su prueba debido a las características que tiene y por su forma de correr.

"Todo dice que se me adapta bien, así que iremos viendo en el futuro si puedo ir consiguiendo buenos resultados, pero de momento me llevo esta buena experiencia", señala el ciclista del INEOS, que ha llegado a Almuñécar tras participar en varias carreras.

Sobre las distintas muestras de cariño por parte de los vecinos del municipio, asegura que pese a estar lejos y no poder vivirlo en primera persona, "mis padres me transmitían en todo momento como se vivía aquí y me enseñaban imágenes de cómo se estaba viviendo todo, estoy muy agradecido. No sé si alguien llegó a llorar tras mi caída pero sé que viven mis alegrías conmigo y desde luego que cuando paso por momentos difíciles, lo hacen conmigo, espero darles más momentos buenos que malos".

En este sentido, incide en que espera que las lesiones le respeten y pueda seguir cosechando muchas alegrías deportivas. "Ahora toca seguir trabajando, entrenando, haciendo todo lo mejor que pueda y vendrá lo que tenga que venir".