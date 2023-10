Centrados en Motril muestra su apoyo a los comercios afectados por los retrasos de las obras

Centrados en Motril ha manifestado su preocupación por la situación que están viviendo los comercios motrileños de la zona afectada por la intervención integral del centro histórico. Los propios comercios han denunciado esta situación y han pedido "empatía" al Ayuntamiento para poder sobrellevar esta situación de la mejor forma posible.

Además, afirman que los plazos que se les han dado para concluir los trabajos no se corresponden con la realidad, por lo que la planificación que tenían prevista ha hecho que sufran perdidas e incluso algunos se plantean cerrar definitivamente al no poder hacer frente a la situación y los gastos provocados por esta situación sobrevenida.

Los propios afectados, concretamente de la calle Comedias han explicado que el 12 de julio, antes de que comenzaran las obras, se les convocó a una reunión informativa en la que se les aseguró que la calle estaría accesible y con facilidades para sus locales en unas tres semanas, y que la duración total de las obras no superaría un mes y medio. Sin embargo este plazo dado por el Ayuntamiento no se ha cumplido, si no que se está alargando por diferentes motivos ajenos a los propios comercios, provocando situaciones de desesperación y angustia. Esta situación está dando lugar a que se haya tenido que despedir a personal y "asfixia" de los propietarios para poder pagar a proveedores y asumir los gastos que está generando estedespropósito.

Desde Centrados en Motril, "pedimos empatía, respeto y certidumbre, ya que han intentado comunicarse con el Ayuntamiento en varias ocasiones y solo reciben largas".

La planificación es fundamental en estos casos, más aún cuando afecta a negocios y a familias que tienen una empresa y que con mucho esfuerzo a diario abren su cierre para generar empleo y servicios a la ciudad.

Por ello, Centrados en Motril afirma que es totalmente justificable que soliciten "honestidad y transparencia", a la vez que pide que "el Ayuntamiento sea sensible con estos comercios y acceda a elaborar un paquete de medidas, bonificaciones, y facilidades en el pago de tasas, al objeto de paliar de alguna forma estas pérdidas sufridas por la incompetencia, falta de transparencia y planificación municipal".

Centrados en Motril ha recordado algunas de las promesas electorales del programa del grupo que actualmente lidera el gobierno municipal en el que prometían, el apoyo total al comercio o bien que iban a llevar a cabo "una política pensando en los motrileños con eficacia y solvencia a favor de las rebajas fiscales y una apuesta segura por la creación de empleo".

Además, prometieron la bonificación de la tasa de apertura de hasta el cien por cien a comercios que generen al menos cuatro puestos de trabajo fomentando además mejoras económicas a las empresas encaminadas en la creación de empleo estable y la bonificación de la tasa de basura al comercio local, entre otras. "En palabras del actual gobierno hay deuda 0, y si se han podido subir los sueldos en 20.000 euros al año a los concejales del gobierno, es el momento de hacer este tipo de actuaciones para ayudar al comercio local para que continúe reactivando la economía y nuestro municipio", señalan.

Centrados en Motril ha concluido explicando que "es ahora el momento de ser sensible y de llevar a cabo este tipo de medidas para ayudar a estos comercios y a otros que desgraciadamente cada día les cuesta más salir adelante y mantener sus puestos de trabajo".