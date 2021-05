Costa de Granada: Almuñécar declara la ‘guerra’ a las motos de agua

El municipio de Almuñécar pedirá al Gobierno medidas para controlar las molestias que causan las motos acuáticas. Esta decisión ha sido adoptada por el Órgano Gestor de Playas del Ayuntamiento sexitano tras analizar la situación y las próximas actuaciones de cara al verano.

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que pretende que la Subdelegación "tome cartas en el asunto sobre la situación y el malestar que están provocando entre los vecinos el uso descontrolado de motos acuáticas que no están asociadas a los centros de alquiler o actividades náuticas del municipio". Las competencias sobre la regulación de estos vehículos no recae en el Ayuntamiento, si no en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El concejal de Turismo y Playas, Daniel Barbero, también dio cuenta de la propuesta para proponer o solicitar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical "que se convoque a los municipios para acordar medidas unitarias en la Costa Tropical con motivo de la celebración de la noche de San Juan por las consecuencias que ello supone para todos ésta fecha tan señalada y que tradicionalmente ha reunido a miles de personas.

Daniel Barbero avanzó que en materia de seguridad, además de la treintena de socorristas que prestarán servicio en las principales playas del municipio, desde el 18 de junio al 10 de septiembre, se sumará, además de la Policía Local y los fines de semana contará con el apoyo de Protección Civil.

"El esfuerzo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Almuñécar en materia de mantenimiento por ofrecer playas abiertas durante todo el año es extraordinario", dijo Barbero, que añadió que "todas estas mejoras hacen que optemos al reconocimiento para la obtención de las banderas azules y la Q de Calidad, además de Playas Seguras".