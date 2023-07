Los regantes de la Costa esperan que los proyectos y las obras de Rules "no se ralenticen" después de las elecciones

Los agricultores de la Costa muestran su satisfacción días después de la firma del convenio de financiación de los primeros desglosados de la presa de Rules, que se realizó la pasada semana, pero piden prudencia y que las administraciones sigan trabajando en la misma línea para conseguir que todos los desglosados puedan ser una realidad "cuanto antes". En este sentido, esperan que los proyectos y las obras no se ralenticen tras las elecciones generales del 23 de julio y piden a las administraciones "responsabilidad" para acometer una infraestructura que "tendría que llevar años regando los campos granadinos".

El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, ha indicado en rueda de prensa que están contentos "por el gran paso que se ha dado", pero que esperan que con el inicio de la campaña electoral, los representantes políticos de las distintas formaciones "no se apunten el tanto por una firma, después de años de reivindicaciones". "Consideraremos que esto es algo histórico el día que los campos se estén regando, todos los desglosados se hayan redactado, no haya fincas o zonas que podrían estar regándose y por la mala gestión después de tantos años están perdidas".

Moreno ha resaltado que se trata de una actuación necesaria que permitirá garantizar el abastecimiento a una población de 350.000 habitantes de la Costa Tropical y asegurar el suministro a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo.

Al hilo, ha explicado que si se cumple la hoja de ruta planteada, y los distintos desglosados entran dentro de los planes hidrológicos venideros, "debería estar concluido, no como nos planteaban hace años de uno por año, sino que estaríamos hablando de que se redactarían una buena parte de los desglosados. No se puede olvidar que para que alguien pague por esta obra tienen que estar todos redactados y saber que nos va a costar, y eso tiene que ser como muy tarde en 2026".

Además, ha asegurado que "hay un antes y un después desde la firma con la Junta de Andalucía, antes estamos siempre igual, ahora por lo menos sentimos más compromiso por parte de las administraciones y voluntad por dialogar con nosotros. Hemos pasado de un tomo de enciclopedia a otra, espero que esta sea la última".

El vocal de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, Pedro Corral, ha incidido en que la margen derecha "ya está seca", "es muy triste pasear por Almuñécar y ver a los agricultores abandonando el campo o cortando sus cultivos y ver después como el agua se tira al mar". Además, ha lamentado que "los representantes políticos no se den cuenta de que llevamos más de 20 años con Rules, y 40 en el caso de Béznar, y no lucha lo suficiente por la comarca de la Costa de Granada".

Corral ha remachado la tristeza de ver como se tira el agua al mar cuando "España está seca" por la falta de precipitaciones, y sin embargo en la Costa están "tirando el agua almacenada". Por lo que ha pedido a los representantes políticos que salgan tras los próximos comicios que "se den cuenta de que Almuñécar está perdiendo mucho poder, y puestos de trabajo" por este motivo.

En este sentido, Fernando Moreno ha resaltado que toda la Cuenca Mediterránea andaluza está declarada en sequía a excepción de la provincia de Granada. "Aquí tenemos la zona de Río Verde seca, sin embargo no se puede declarar de emergencia porque no está conectada al sistema". "Y si se siguen retrasando las conducciones, en la zona de Castell de Ferro ya se están sufriendo también problemas de salinización de pozos, con lo que de seguir con la sequía nos podemos encontrar que el problema no se encuentra solo en Almuñécar".

El acuerdo alcanzado contempla que el 80% de la inversión sea cofinanciado por el MITECO con cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que la Junta de Andalucía abonará un 10% durante la construcción de las obras y el resto correrá a cargo de la Mancomunidad, que aportará, también durante la ejecución de las obras, un importe de 2,6 millones de euros. La cantidad restante (4 millones) será anticipada por ACUAES mediante la contratación de una operación financiera que será recuperada de la Mancomunidad una vez finalizadas las obras e iniciada la explotación de la infraestructura, en un plazo máximo de 6 años.

Firmado el convenio y una vez que el MITECO autorice el proyecto, ACUAES procederá a la inmediata licitación de las obras, trámite que ya ha sido autorizado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil, en respuesta a la urgente necesidad de que las obras se inicien a la mayor brevedad posible.

Las obras consisten en la ejecución de una red de conducciones que permitirán utilizar las aguas embalsadas en la Presa de Rules para llevarlas por gravedad hasta la ETAP de Palmares y a las diferentes comunidades de riegos situadas a la cota 200, así como permitir en un futuro la interconexión entre los sistemas de riego de las cotas 200 y 400.

El proyecto incluye la ejecución de dos conducciones paralelas de abastecimiento y riego en una longitud de 16,4 km cada una, con inicio en las proximidades de la Presa de Rules en el final del tramo actualmente construido bajo el vano del puente de la carretera A-346 (Órgiva – Vélez de Benaudalla) y final en el P.K. 16+400, en el que las conducciones se separan hasta finalizar en sus correspondientes puntos de entrega.

La conducción de abastecimiento, diseñada para transportar hasta 1.270 l/s, finaliza en la cámara de rotura proyectada junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Palmares, gestionada por la Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada.

Por su parte, la conducción de riego termina en la cámara de rotura de la interconexión de Palmares y previamente suministra las demandas de riego de las comunidades de regantes de Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Incluye esta tubería una toma para la futura conducción de riego a la cota 200 en la margen izquierda del Guadalfeo.

Asimismo, se acometerán las obras de un edificio de control y explotación en el término municipal de Vélez de Benaudalla, en la margen derecha del río Guadalfeo, en las proximidades de la Central Hidroeléctrica de Izbor, junto a la futura nueva estación de bombeo de la interconexión del Guadalfeo y sus instalaciones auxiliares.