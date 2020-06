Desescalada en Granada: ¿Cuántas personas podrán estar al mismo tiempo en la playa de Salobreña?

Los trabajos para la preparación de las playas de Salobreña de cara a la temporada de verano continúan, centrando el máximo esfuerzo en cumplir las medidas sanitarias necesarias por el Covid-19. Así lo ha asegurado la alcaldesa de la Villa, María Eugenia Rufino, quien ha mandado un mensaje tranquilizador a la ciudadanía ya que, pese a las limitaciones por el distanciamiento social, las playas tienen capacidad para albergar a todos los bañistas.

De este modo, un estudio sobre el aforo de las playas de Salobreña ha revelado que tienen capacidad para albergar a más de 19.000 personas. En años anteriores, en los días de máxima afluencia, no se alcanzaba ni la mitad de esta cifra. “La única diferencia es que antes nos poníamos todos más cerca de la orilla y ahora se ocupará toda la arena”, ha apuntado la primer edil.

Ha recordado, en este sentido, que se ha aprobado un sistema de sectorización de la arena a través del cual, con un tractor, se dibujarán parcelas y zonas de paso. La zona de la orilla quedará también despejada para pasear y para los juegos de los niños: “En la playa no podemos llevar la mascarilla pero sí podemos respetar el distanciamiento”.

La alcaldesa de Salobreña ha hecho especial hincapié en que las playas contarán con mucha vigilancia para que todo transcurra con normalidad. Los socorristas se incorporarán hacia finales de junio y se contará además con 26 auxiliares de playas que ha puesto a disposición la Junta de Andalucía para este verano. Rufino ha mostrado su preocupación por que estas personas sean contratadas entre los vecinos del pueblo, “más teniendo en cuenta la actual situación”.

La alcaldesa ha explicado que el viernes recibieron un borrador del convenio con el Gobierno andaluz que les permitirá también adquirir torretas de vigilancia y un vehículo ‘Quad’ para ayudar con las labores de vigilancia: “La Junta de manera unilateral ha decidido que la cuantía económica no se iba a ingresar como tal sino que la recibiríamos en especie”, ha apostillado Rufino afirmando que “el mismo viernes envió la petición a la delegación de la Junta en Granada y este lunes por la tarde han obtenido la confirmación”. “Va a ser un verano distinto con medidas que se tienen que tomar por causa mayor pero ello no va a suponer que no vayamos a la playa a estar tranquilos y disfrutarla”, ha apuntado María Eugenia Rufino.

Con el paso a la Fase 2 de la desescalada se ha eliminado la restricción de estancia y baño en la playa pero hay que aclarar que aún no está abierta la temporada. En este primer día todo ha transcurrido con normalidad.

“Puede que de cara al fin de semana se concentre más gente y hay que recordar que hay que guardar la distancia aunque la ciudadanía tiene mucha información”. En cuanto a los establecimientos, aún no están abiertos el 100% aunque la alcaldesa ha destacado que todos están trabajando para cumplir con la normativa y abrir con todas las medidas de seguridad requeridas. La incorporación de la plantilla desde los ERTES es una de las causas de que los negocios estén abriendo de manera progresiva, sobre todo los de hostelería, según la opinión de la alcaldesa.

Con la apertura de parte de la zona interior de los bares y restaurantes se dará un mayor respiro al sector para volver a ponerse en marcha. El fin de semana, ha concluido la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, se ha saldado sin incidencias. No se han emitido sanciones por el baño o el uso de la playa y la Guardia Civil y Policía Local únicamente tuvieron que intervenir en un local para que los clientes guardaran la distancia de seguridad.