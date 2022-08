Discrepancias por la cancelación de 'última hora' del concierto de Keen Levy en Motril

Cabreo e incomprensión. Los asistentes al concierto programado anoche en la Feria de Motril del cantante Keen Levy no daban crédito a lo que estaba pasando. Tras varias horas esperando dentro del recinto a que el artista saliese a dar su espectáculo, el concierto se canceló sin más explicaciones para sorpresa de los allí presentes.

Según algunos asistentes, pese a las exigencias del público de conocer los motivos de la cancelación repentina y tras llevar varias horas dentro del recinto a la espera de que empezase, la organización del evento no dio ninguna explicación.

Desde el Ayuntamiento de Motril aseguran que la cancelación del evento, programada para la noche del 12 de agosto, no es una decisión tomada por el Consistorio, sino por su promotor y organizador, que es el responsable de la explotación de la barra de dicho recinto. Además, señalan que el evento estaba pensado y diseñado para el disfrute de todos y por lo que han trabajado para aquí así fuese. "Cumpliendo con todas las peticiones formalmente pedidas hasta la fecha por parte de sus organizadores, para el desempeño de un evento que ya estaba autorizado y previsto y que ahora se cancela de forma imprevista", añaden.

Motivo por el que lamentan las molestias ocasionadas a los asistentes y exigen a los organizadores que realicen el reembolso íntegro del dinero pagado por las entradas de todo el público.

Por su parte, Keen Levy, a través de sus redes sociales, pide perdón a los asistentes del concierto y explica que no ha sido culpa suya ni de su equipo de trabajo, "ha sido culpa de la mala organización de esta gente que nos ha querido regatear con el dinero, nos han dado muchos problemas y nos han dejado esperando".

Levy señala que ha estado esperando hasta el último momento para salir a cantar y añade que han intentado engañarles. "Quien me conoce y ha venido a verme a un concierto sabe que doy la vida por mi público, pero las cosas tienen que ser siempre correctas por todas las partes. Recordar que mi primer objetivo es haceros disfrutar y ganarme el pan para mi casa y mi familia, pero no es mi culpa que por la mala organización yo tenga que pasar este mal rato y que vosotros dudéis de mi o de mi profesionalidad, no olvidéis que estoy aquí por y para vosotros".

Hasta el momento la organización del evento no se ha manifestado sobre el tema.