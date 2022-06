¿Ecología o economía?, el debate que se plantea en la Costa tras la concesión de dos banderas negras

Los ayuntamientos de la Costa se afanan cada año por ofrecer una variedad de servicios y mejorar los ya disponibles a vecinos y visitantes con el fin de hacerle la vida más sencilla al ciudadano, aunque no siempre el resultado es a gusto de todos y los vecinos, colectivos, asociaciones y cooperativas ponen el foco sobre las posibles deficiencias. En las últimas fechas Ecologistas en Acción ha dirigido la atención sobre distintas riberas del litoral al considerar que cuentan con una mala gestión ambiental o contaminación, y en el caso de Granada, dos playas entran en la lista negra, la de La Charca-Salomar en Salobreña y La Rábita – El Pozuelo, en Albuñol.

La concesión de estas distinciones sirve para que las administraciones sepan en lo que están fallando y trabajen en busca de una solución. Banderas negras que no gustan a todo el mundo y que abre varias líneas de debate sobre si están bien merecidas o no, y de las posibles soluciones que se tendrían que poner sobre la mesa para atajar el problema.

En el caso de la playa de La Rábita- El Pozuelo el debate es extenso. Los ecologistas señalan el estado preocupante de la zona donde se pueden encontrar multitud de plásticos, envases de agrotóxicos y basuras diversas esparcidas a lo largo de la ribera, así como los fondos marinos. Algo con lo que algunos vecinos coinciden. Marga y Carolina son dos vecinas del municipio que disfrutan de un día de playa en El Pozuelo y a la que no les sorprende la bandera negra.

"La arena está bien y ahora mismo no se ve mucha suciedad, pero es cierto que normalmente cuando empieza la temporada de verano y hay mayor afluencia de gente, ves más suciedad, pero eso es algo que deberíamos arreglar los propios usuarios. El agua si es cierto que deberían de vigilarla, muchas tardes prefieres no bañarte porque se ve una capa de suciedad y muchas burbujas", explica Marga mientras señala que, además están cansadas de ver casi a diario motos circulando a escasos metros de la orilla.

Por su parte, Carolina incide en lo complejo del debate. La mayoría de los plásticos que se encuentran dispersos por la zona provienen del sector de la agricultura, "hay que buscar una solución que pase por evitar que se tiren los plásticos, que tengan cuidado para que no llegue al mar y controlar los productos que se echa a las cosechas, otra cuestión es poner en duda si los invernaderos deberían estar o no, el hecho es que estos invernaderos están a pie de costa y es un debate complicado porque hay que tener en cuenta que es el sistema económico del lugar. No hablamos de construir nuevos, sino de lo que ya están. No se pueden quitar sin más. Lo que sí sería plausible es que desde el Ayuntamiento se controlaran los vertidos y se multase en caso de tirar los plásticos".

Además, señala que el tema económico también está presente, "al final entras en el eterno debate de ecología y economía. El hombre ha cometido un montón de barbaridades en ese sentido, creo que hay que aprender de los errores y mejorar, pero de ahí a cargarse la economía de todo un pueblo… aunque también entra en juego el turismo, es importante para el desarrollo y para la hostelería y que te otorguen una bandera negra no es precisamente lo ideal para atraerlo. El Ayuntamiento debería controlar más a los invernaderos y agricultores, con una normativa específica e imponiendo multas. Hay que buscar un equilibrio para que todos puedan convivir".

En el lado contrario, Juan, vecino de Albuñol, niega rotundamente que dicho reconocimiento sea real. "De toda la vida nos hemos bañado en estas playas y nunca nos ha pasado nada, si realmente estuvieran tan contaminadas no dejarían que nos metiéramos. Otros años si es verdad que hubo alguna queja porque se vertía algún colector y si estaba el agua sucia, pero el Ayuntamiento lo solucionó, y sobre los plásticos de los invernaderos, luego queremos productos de calidad y llenarnos el estómago y para eso se tiene que producir el alimento en algún sitio. Aquí siempre hemos sido un pueblo humilde, de agricultores y trabajadores, si nos quitan los invernaderos, ¿de qué vivimos?".

La otra bandera negra se la otorgan los ecologistas a la playa de La Charca – Salomar (Salobreña) por la mala gestión de las actuaciones realizadas por Costas con aportes de limos, tierra vegetal y piedras de la rambla de Molvízar para la regeneración de playas, ocasionando una turbidez en el agua que afecta de forma negativa a varios hábitats marinos protegidos cercanos, además de provocar una degradación y pérdida de calidad. En este caso algunos vecinos del municipio tienen menos claro que la playa de Salobreña se merezca este "tirón de orejas", aunque reconocen que siempre se puede estar mejor.

En este sentido, Puri, vecina de Salobreña y veraneante de la playa de La Charca desde hace más de 40 años, se sorprende al conocer la noticia. "¿Qué le dan una bandera negra a mi playa? Si aquí estamos muy bien y la playa la cuidan mucho", "si echan arena es para no quedarnos sin ella, ¿los ecologistas qué quieren que no se haga nada? El pueblo tiene que seguir creciendo". Algo que Fernando, niega sentado en la silla de playa de al lado, "lo que tienen que hacer es buscar una solución ya y dejarse de tanto tirar tierra todos los años, que eso es un gasto de dinero en saco roto que se repite todos los años, que pongan ya los espigones y si entonces sigue yéndose parte de la playa con los temporales, que piensen otras soluciones".

Unos metros más allá, en dirección a Salomar, Paco asegura que por el momento no han visto el agua turbia como dicen, "es posible que al echar arena se viese algo, pero eso es normal". Este vecino de la Villa lamenta que "siempre echamos tierra encima, nunca mejor dicho, de lo que tenemos. La gente solo sabe quejarse, hace falta disfrutar más de lo que tenemos y dejarse de tonterías".

Incomprensión institucional

Desde las instituciones públicas tampoco están de acuerdo con las banderas negras e invitan a los ecologistas a visitar las playas para comprobar el actual estado en el que se encuentran las riberas.

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, asegura no entender el motivo, "antes nos otorgaban la bandera por no tener las aguas depuradas y tener el frente marítimo lleno de invernaderos, ahora que afortunadamente hemos depurado nuestras aguas y el litoral marítimo lo tenemos limpio, nos dicen esto. Invito a los Ecologistas en Acción a que se den una vuelta la semana que viene mismo que tenemos un barrido de la playa para depurar los posibles pequeños plásticos que pueda haber en la ribera". "Es completamente inmerecida esa bandera, los paradigmas que teníamos los últimos años conseguimos solucionarlos".

Sánchez apunta que incluso el pasado año no recibieron bandera negra, por lo que no entiende que ha podido cambiar de un año a otro, "la situación del año pasado a este lo único que ha hecho es mejorar".

"Las aguas están depuradas y llegan al mar depuradas, y el litoral está limpio, otro tema es si hay algo de basura en los fondos marinos, nosotros ahí no podemos actuar, pero creo que, si hay suciedad en el fondo marino de Albuñol, lo hay también en otros rincones del litoral", incide la responsable municipal, quien avanza que incluso están trabajando en la tramitación para solicitar las acreditaciones de calidad de las playas. "Estamos tramitando la Q de calidad, y todo apunta a que nos la van a dar, y el año que viene daremos un paso más e iremos a por la bandera azul en la playa de La Rábita".

Por otra parte, este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Salobreña para conocer su opinión sobre la recién otorgada bandera negra de Ecologistas en Acción y han declinado hacer declaraciones.