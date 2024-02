Ecologistas en Acción denuncia insuficientes medidas de las administraciones con el vertido de Salobreña

Ecologistas en Acción ha denunciado la "dejación" en el seguimiento del vertido que se produjo el pasado domingo 27 de enero en una acequia de riego conocida como Balate de los Pescadores, que discurre por el límite entre los municipios de Motril y Salobreña hasta el mar, al considerar que no se tomaron muestras el mismo día del incidente. Sin embargo, desde la Delegación de Medio Ambiente de Granada se asegura que se tomaron las muestras necesarias, que están siendo analizadas en un laboratorio de la Costa de Granada.

No obstante, desde Ecologistas alegan que el día del sucesos varios agentes de Medio Ambiente y la Policía Local de Motril estuvieron en la zona pero "no tomaron muestras de agua, alegando que para ello sólo están autorizados los técnicos de la agencia AMAYA, que no trabajaban ese día. Al día siguiente, lunes, ya no había vertido por lo que no había posibilidad de obtener muestras".

Unos vecinos de la Costa dieron la voz de alerta tras descubrir en uno de sus paseos como una acequia que desemboca en la playa de Punta del Río, entre Motril y Salobreña, se había teñido de un azul intenso. Hasta la zona se desplazaron varios agentes de Medio Ambiente para recoger muestras y analizar los componentes de dichas aguas, a la vez que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, procedía a abrir una investigación sobre su procedencia y las causas que determinaron el suceso.

Desde la Guardia Civil indicaron a Granada Hoy que agentes del Seprona intentaron averiguar la procedencia del vertido, manteniéndose abiertas las investigaciones, el problema es que ese día las acequias llevaban una gran cantidad de agua, lo que complica el esclarecimiento. No obstante, barajan varias hipótesis sobre su procedencia, así como las causas que lo determinaron.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción resaltan que "los vertidos tóxicos son un problema grave y recurrente que ocasiona consecuencias negativas para el medio ambiente y la vida marina. Es importante tomar medidas rápidas para minimizar el daño y limpiar el área afectada. Cuando se produce un vertido tóxico al mar, es crucial identificar su origen para poder tomar medidas adecuadas. Esto implica investigar y determinar la fuente del vertido, tomar medidas inmediatas para minimizar su impacto y sancionar a quienes los causen. Las consecuencias de un vertido tóxico al mar pueden ser devastadoras para el ecosistema marino. Los contaminantes pueden afectar la calidad del agua, dañar los hábitats marinos y poner en peligro la vida de las especies que dependen del mar para sobrevivir".

En la misma línea, inciden que dichos vertidos "pueden tener impactos negativos en la salud humana si se consumen productos marinos contaminados o si se producen en aguas de baño, dañando la imagen de una zona turística como la nuestra".

Según ha afirmado a Ecologistas en Acción José Ignacio Candenas Gonzalez, farmacéutico y facultativo del Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Barcelona durante 32 años, "a simple vista podría ser un vertido de oxicloruro de cobre (fungicida) utilizado en agricultura. Suele estar acompañado de mancozeb, otro fungicida de mayor toxicidad". Algo que coincidiría con las declaraciones realizadas a este periódico por parte de técnicos fitosanitarios, que indicaron que, pese a que es muy complicado determinar las causas hasta que no se conozcan los resultados analíticos que se están realizando, podría venir motivada por un producto químico, no contaminante, que se utilizaría como fungicida para combatir los hongos, preferentemente en zonas invernadas. Producto que podría estar relacionado con el cobre, y que habría llegado hasta la acequia a consecuencia, o bien de un derrame después de fumigar en un campo cercano, o debido a una limpieza de la cuba que se utilizase para este producto.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Delegación de Medio Ambiente para conocer los resultados de los análisis realizados a las muestras, sin que se tenga resultado hasta la fecha.