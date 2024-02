Empresas Agrícolas de Granada: "En la última década ha entrado más tomate de terceros países que el producido en Europa"

Las previsiones no son buenas. Sólo en la última década, según datos de la Comisión Europea, la importación de tomates de terceros países ha aumentado considerablemente hasta suponer más del doble del que se produce en Europa. En 2014 los datos hablaban de algo más de 680.000 toneladas de tomate europeo, frente a unas 400.000 toneladas de fuera de las fronteras, sin embargo, actualmente la cifra del que procede de terceros países ha escalado hasta suponer cerca de 800.000 toneladas, frente a los 300.000 que se producen aquí.

"En tan solo 10 años el tomate que viene de fuera ha mermado la producción europea y ha doblado la de terceros países. Esto solo significa que de seguir así, en poco tiempo, aunque no sabemos exactamente cuanto, el tomate que comeremos los europeos será fundamentalmente producido en terceros países. El problema es que cuando tengan desarrollo en sus zonas y necesiten producir para alimentarse y no exportarlo, no llegará el tomate aquí, y habrá problemas. Estamos jugando con la soberanía alimentaria europea", ha lamentado el presidente de la Cooperativa Granada La Palma, Pedro Ruiz, con motivo de la concentración realizada en las inmediaciones del Puerto de Motril, que ha sido secundada por varios centenares de agricultores de las costas de Granada y Almería.

Ruiz ha indicado que la sociedad europea pagará algún día dichas consecuencias, "por culpa de la desidia y el descontrol de las políticas europeas. Estamos reivindicando algo justo, que el desarrollo rural de los agricultores y agricultoras, que son generadores de empleo, no se destruyan. Queremos futuro como agricultores".

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha resaltado la "difícil" situación que está atravesando el agro europeo al que no le salen las cuentas por culpa de las nuevas normativas, "cada vez nos resulta más difícil producir y están consiguiendo que nuestras producciones no sean rentables, hay explotaciones que están cerrando y cada vez menos gente joven quiere incorporarse a este sector".

Torres ha asegurado que las soluciones pasan por medidas de ayuda a los agricultores y ganaderos para producir, "nosotros somos los primeros que queremos producir sosteniblemente, pero cuando se hace una normativa tendrían que contar primero con nosotros y ver como producimos, no que nos ponen trabas y exigencias mientas que a los productos que llegan de terceros países entran con menos costes de producción, menos exigencias y normativas, lo que se traduce en unos precios más baratos contra los que nosotros no podemos competir". "La distribución de Europa compra donde es más barato, y la mayoría de consumidores no saben después de donde proviene el producto y en qué condiciones. Y mientras tanto, Europa mira para otro lado".