García Chamorro elegida como nueva presidenta del PP local de Motril

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, fue elegida ayer por unanimidad como nueva presidenta de la nueva ejecutiva local del Partido Popular de Motril, en un acto celebrado en el Teatro Calderón, con una importante presencia de militantes , así como de representantes provinciales y nacionales.

Garcia Chamorro resaltó durante su intervención que el valor más importante con el que cuenta este partido está en los militantes, por lo que aseguró estar convencida que de este congreso saldrán "más unidos y fortalecidos" que nunca, para conseguir los grandes retos que se avecinan, así como lograr la victoria en los próximos procesos electorales que se van a realizar.

La nueva líder local del PP motrileño fue avalada, en una votación realizada a mano alzada, por el 100 por cien de los afiliados presentes, y trasladó un mensaje de confianza, fuerza y ambición para "trabajar sin descanso" por el bienestar de todos los motrileños.

García Chamorro, que sustituye en el cargo a Carlos Rojas tras veinticuatro años al frente del partido, tuvo sus primeras palabras para reconocer la labor realizada por éste al frente del partido, consiguiendo importantes victorias que "nos han hecho mucho más fuertes".

Además, tuvo palabras de agradecimiento y resaltó el trabajo realizado por el equipo de Gobierno municipal que ella preside y alabó a sus compañeros de viaje, así como el impulso dado por la Junta de Andalucía a Motril al desbloquear proyectos vitales para la ciudad y demostrar que "ahora si se apuesta por Motril". Destacó que la principal inversión realizada desde el Ayuntamiento fueron las personas a las que no se dejó atrás en estos años de Gobierno, el cual catalogó del diálogo.

Agradeció el apoyo prestado por la familia en todo momento, y reconoció haber pasado unos días muy difíciles con mucha tensión y que sin el apoyo de ellos hubieran sido muy complicados. Durante su discurso, Chamorro indicó que todos aquellos que "vengan con malas artes para entorpecer este proyecto no van a tener cabida en el Partido Popular". Una fuerza política que, en el caso de Motril, es la que más afiliados posee, unos 1.500, y que "en estas semanas se han unido 20 personas más dispuestas a engrandecer" este proyecto.

La nueva presidenta de la ejecutiva local dio a conocer la designación de José García Fuentes, Presidente de la Autoridad Portuaria, como secretario local y de Nicolás Navarro como número tres del partido y vicepresidente, además destacó que en los próximos días dará a conocer el organigrama completo en el que estarán representados los diferentes sectores de la sociedad.

Luisa García Chamorro recibió el cariño y el apoyo, a través de vídeos enviados expresamente de distintos dirigentes de este partido a nivel nacional como son el expresidente nacional Mariano Rajoy, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como de la secretaria general del PP-A, Loles López, entre otros.

De igual forma estuvo presente el presidente provincial, Francisco Rodríguez, quien destacó la transformación que ha tenido Motril en los últimos años de la mano y el trabajo de la alcaldesa y de sus concejales, contando con el apoyo incansable de la Junta de Andalucía para sacar adelante los grandes proyectos para esta ciudad. De igual forma, alabó la labor y dedicación de Carlos Rojas, que seguirá defendiendo los intereses de Motril y los granadinos desde el congreso.

Durante el turno de intervenciones previos al nombramiento, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra despidió a Carlos Rojas tras estar al frente de los populares motrileños durante más de 24 años aludiendo que se trataba de una persona "ejemplo y referente al que todos intentabamos imitar y copiar".

Saavedra reseñó que Rojas se va de Motril para seguir luchando en el Congreso por los intereses de los motrileños, granadinos y andaluces.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria y número dos del PP de Motril, José García Fuentes, destacó que "nos encontramos en un momento idóneo para ganar las próximas elecciones tanto a nivel local, regional y nacional, y de esa forma recuperar entre otras cosas, la Diputación provincial".

Gratitud a más de 20 años de servicio

Por su parte, el diputado nacional, Carlos Rojas recordó como en sus inicios, poco antes de embarcarse en un viaje para estudiar en Estados Unidos, recibió una llamada de Juan de Dios Martínez Soriano, que era en ese tiempo presidente del PP provincial, para pedirle que diese un paso al frente en el equipo de Motril para intentar unir un partido, "entonces fragmentado".

Rojas recordó que en ese momento pidió que le dejasen una semana para pensar la que sería la gran decisión de su vida, y tras dejar atrás la oportunidad de "estudiar en el extranjero, no me lo pensé dos veces y me quedé en mi pueblo. Estoy muy agradecido por todos estos años y se que el partido se queda en buenas manos, Luisa es una mujer honrada de los pies a la cabeza que tiene todos los valores necesarios para estar en política: serenidad, dedicación e inteligencia".