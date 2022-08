Grandes colas, mucha purpurina y despedidas de soltera: la Costa disfruta del ambiente festivo de las fiestas de agosto

La gente tenía ganas de salir y disfrutar de la Feria de Día, y eso se ha notado en diferentes puntos de la Costa donde lo normal estos días ha sido ver a grandes concentraciones de personas ataviadas con abanicos, ropa fresca, mucha purpurina y ganas de pasarlo bien, en las inmediaciones de los recintos habilitados para bailar. Una gran cantidad de gente que, incluso, en Almuñécar ha llevado a controlar sus accesos para evitar superar el aforo.

"No cabe ni un alfiler", explica Cristina, vecina de Almuñécar que ha ido con sus amigas temprano a la carpa de la feria para asegurarse entrar. "A partir de las cuatro empieza a venir todo el mogollón y para no quedarnos fuera nos hemos venido antes para comer aquí, esto se pone muy bien por la tarde y no queríamos escuchar la música a plan de sol y haciendo cola".

No es la única. Mati, Rafa, Sonia y Manolo, de Atarfe, han salido de Granada nada más terminar de trabajar. "Queríamos venir a la feria, no teníamos decidido aún a donde ir, pero ayer vimos unos vídeos por redes sociales de la feria de día de Almuñécar y no nos lo pensamos mucho más, fue una decisión unánime, desde la pandemia no habíamos estado en una fiesta con tanta gente y nos apetecía volver a los viejos tiempos", asegura Rafa, quién añade que el día será completo. "Nos hemos traído ropa para cambiarnos, cuando nos echen de aquí nos iremos a la playa a darnos un baño y descansar un poco y luego por la noche a ver a las Nancys Rubias y Alaska, plan redondo de viernes".

Nadie ha querido perderse está gran fiesta del verano en la Costa Tropical. Ana se ha despertado esta mañana y cinco amigas le han puesto una banda para que todo el mundo sepa que se casa, se la han llevado a comer al mítico bar Los Pajaritos, en pleno casco histórico, y luego de cabeza a la feria de día. "Veraneamos en Almuñécar desde pequeñas y mis amigas lo han planeado para que la despedida coincidiese con las fiestas", señala mientras su amiga Carmen, medio motrileña medio granadina, puntualiza que ella siempre ha querido reencontrarse con sus amigas en las fiestas sexitanas, "además es guía turística y este era el único fin de semana que libraba, así que teníamos que venir a las fiestas si o si para celebrar su despedida de soltera".

El gran ambiente ha superado incluso las expectativas marcadas por los distintos ayuntamientos de la Costa. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, reseña que en las Cruces de mayo se pudo comprobar que trasladar la celebración a la Plaza de España era "todo un acierto", algo que se ha vuelto a repetir. "Lleno total en las horas clave de esta Feria de día y éxito del DJ motrileño Rubén Díaz con el que los más jóvenes han bailado y coreado las canciones más actuales y otras que no lo son tanto pero que como todo, se reinventan".

García Chamorro incide en que Motril tenía ganas de fiesta y "lo ha vuelto a demostrar en esta Feria de día pensada para ellos, que sin duda han sido los más olvidados en estos años pasados de pandemia. Ellos quieren un espacio donde poder disfrutar de su música, de la compañía de sus amigos y así lo hemos hecho, eso sí, cuidando mucho tanto los horarios previstos de apertura y cierre como la vigilancia por parte de nuestra Policía Local que ha velado por evitar las tentativas de botellón por los alrededores de la zona, haciendo que se hayan vivido tres días de alegría y fiesta memorables".

Por su parte, el concejal de Fiestas de Almuñécar, Alberto García Gilabert, indica que desde el Ayuntamiento están muy contentos por el gran recibimiento que ha recibido el nuevo recinto, "creo que hemos acertado, la gente está muy contenta y está siendo un éxito de participación todos los días, además estamos muy contentos también por el amplio dispositivo de seguridad que hay desplegado para actuar lo antes posible en caso de necesidad".

García Gilabert explica que la feria de día de Almuñécar siempre ha sido muy participativa, pero "este año se ha desbordado, está viniendo mucha gente de otros pueblos, la feria de Almuñécar ha cogido muy buena fama y cada año viene más gente a disfrutar de ella".