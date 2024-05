Malestar por la pérdida de los fondos Next Generation para el desglosado tres de Rules

Como un jarro de agua fría. Los regantes de la Costa ven con malestar como la tramitación del desglosado 3 de las canalizaciones de Rules se enquista y pierde la posibilidad de optar a la partida presupuestaria de los fondos Next Generation, pese a que llevan tiempo avisando de que veían complicado que dicho tramo pudiese realizarse a tiempo.

Hace pocas fechas, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, explicaba que el procedimiento administrativo del desglosado 3 seguía su cauce y que "tras la redacción del documento ambiental del proyecto por parte de Acuaes y su posterior traslado a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, se inició el trámite ambiental, previo a la información pública del proyecto".

Una situación que continuaba sin cambios hace pocos días, tal y como se trasladó tras una comisión de seguimiento del convenio para la ejecución y financiación de las obras del primer desglosado de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules -el número 9-, que ejecuta ACUAES, en el que las distintas administraciones se reunieron para analizar el estado de las obras, que comenzaron el pasado mes de enero, en las que se van a invertir 66,5 millones de euros y que estarán finalizadas en junio de 2026.

En este sentido, el presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de volver a traicionar a Granada dejando en el aire el segundo tramo de las canalizaciones de Rules por los retrasos en su tramitación ambiental.

"El Gobierno de Sánchez tiene que explicarles a los vecinos, a los agricultores y a todos los granadinos por qué, tras 20 años de espera y a sabiendas de que contaba con fondos europeos para su ejecución, no ha hecho los deberes en tiempo y forma para que el desglosado 3 de Rules sea una realidad", ha indicado Rodríguez.. Además, ha lamentado la "oportunidad perdida" al perder la financiación europea.

El popular ha indicado que "no es de recibo que se ponga en juego el presente y el futuro de la Costa Tropical por la incapacidad manifiesta de un Gobierno que está demostrando día a día que ni está ni se le espera. Granada no es una prioridad para Pedro Sánchez. No hay excusas para justificar esta dejadez tan grande". Francis Rodríguez espera que "alguien asuma sus responsabilidades o incluso sea cesado por la pérdida de los fondos europeos".

Rodríguez además ha lamentado el "silencio cómplice" del PSOE granadino pese a la gravedad de la "inacción de un Gobierno que está condenando continuamente a la provincia" y los ha invitado a que expliquen, principalmente a los agricultores afectados, el por qué el Ministerio y el Gobierno de España no habían hecho sus deberes a sabiendas del momento histórico y la oportunidad que ofrecían los Fondos Next Generation.

"Hoy es un día triste para los vecinos de la costa granadina, para Granada y, muy en especial, para los vecinos y agricultores de Almuñécar y el Valle del Río Verde que iban a beneficiarse de este desglosado"; y le ha pedido al Gobierno un calendario de plazos y la mayor celeridad para asegurar su ejecución dando respuesta a una necesidad de primer orden para la Costa Tropical.

El desglosado 3 es el que tiene que llevar el agua a Almuñécar, La Herradura y el valle del Río Verde, una de las zonas que más padece la sequía en la Costa, su obra consiste en la ejecución de una conducción principal, a cota 400, de 9,277 kilómetros de longitud y diámetro variable entre 1,400 y 1 metro, y dos ramales de la red secundaria, de 5,8 y 5,3 kilómetros de longitud y un ancho de 700 a 300 milímetros, y una serie de ramales de conexión con una longitud total de 4,5 kilómetros.

Las obras se completan con la ejecución de la denominada Interconexión de Palmares, que incluyen la impulsión de 2,17 kilómetros, desde la arqueta de rotura de carga ubicada en las proximidades de la ETAP (Estación de Tratamiento y Potabilización) de Palmares, que figura al final del desglosado número 9, a una balsa de igual nombre de 30.000 metros cúbicos de capacidad. En concreto, esa conexión usará el agua de la presa de Béznar.