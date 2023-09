Rubiales mantendrá la Medalla de Oro de Motril

Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, mantendrá la medalla de oro de Motril, al menos de momento, así lo ha votado por unanimidad el pleno del Ayuntamiento tras una sesión repleta de reproches y palabras cruzadas entre los distintos concejales al considerar varios de ellos que es una decisión que "deberá tomar la Comisión de Honores y Distinciones".

Un pleno que ha comenzado guardando un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas en los últimos tiempos, y que tras el debate de varias mociones ha comenzado un cruce de acusaciones entre varios concejales de todos los partidos que conforman el pleno, a excepción del PSOE que no se ha pronunciado en ningún momento.

El concejal de IU-Verdes Equo, José García Llorente, ha hecho un repaso de los motivos que se expusieron en su momento para proponer a Rubiales a la medalla de la ciudad, y ha señalado que los hechos acontecidos durante la final del mundial femenino en Australia han supuesto un "escándalo planetario" que comenzó un gesto en el palco de autoridades que "fue solo el primer gesto de exceso de testosterona".

García Llorente ha indicado que Rubiales "ha eclipsado un logro histórico en este país, y ha echado por tierra el trabajo de un grupo de mujeres; es difícil determinar el daño reputacional y el descredito que ha tenido los comportamientos sobre Motril; la vinculación de Rubiales con Motril es innegable, siempre hace gala de Motril, y para bien o para mal están relacionados en el imaginario colectivo. El impacto de desprestigio es importante según varios estudios reputacionales. El reproche social de su comportamiento ha sido unánime, desprestigia los valores que compartimos la mayoría de hombres y mujeres de este país, incluso ha tenido repercusión mundial".

Por lo que, ha juicio del concejal de IU "está deslegitimado para merecer ningún reconocimiento".

El portavoz de AxSí, David Martín, ha pedido a la formación de izquierdas que dejase la moción sobre la mesa y que fuese la Comisión de Honores y Distinciones la que decida lo que se hace con la medalla de oro que tiene Rubiales, anunciando que de forma contraria no apoyaría dicha propuesta. "El pleno no puede entrar en una moción chantaje para decidir algo así cuando hay un juicio abierto".

Además, Martín ha incidido en que no es coherente quitar la medalla a Rubiales cuando "se puede dar la circunstancia de que Franco siga con la medalla de oro porque no se la conseguimos quitar y esta corporación está formada por un 70% de la anterior". Posteriormente, ha remarcado que desde la formación condenan el machismo o la discriminación por razón de genero pero "tenemos que dejar que actúe la justicia y no fomentar el linchamiento".

Por su parte, el portavoz del PP, Nicolás Navarro, ha reseñado, tras insistir en que debería ser la misma comisión quien se lo concedió la que decida si se le retira, que "en el momento que se ha judicializado entendemos que la justicia es la que se tiene que pronunciar, vamos a apoyar el segundo punto pero el primero lo vamos a trasladar para que se debata y se decida en la comisión de honores y distinciones".

Además, ha explicado a los medios de comunicación provinciales y nacionales asistentes al salón de plenos que Motril es una ciudad llena de buena gente que vive de su turismo, pesca y agricultura, que ha visto dañada su imagen.

El momento polémico de la sesión ha llegado con la exposición del teniente de alcalde y portavoz de Más Costa Tropical, Antonio Escámez, quien tras asegurar que conoce a Luis Rubiales desde que tiene 5 o 6 años y no ser "ni misógino, ni machista, ni sexista", ha avanzado que él no será quien le quite la medalla de la ciudad al ex presidente de la RFEF.

Escámez ha proseguido asegurando que "nunca he visto un beso tan grave como para que sea noticia nacional, Luis ha sufrido un linchamiento político y mediático, mientras se estaban poniendo en la calle a todos los violadores de este país, algo que no importó a los políticos".

La secretaria municipal ha indicado que se necesita un informe de la secretaría municipal, tras llegar a un acuerdo con IU-Verdes Equo, se ha acordado reformular la moción para que se inicie el expediente y dar traslado a la comisión.

El pleno del Ayuntamiento de Motril, que está compuesto por once concejales del Partido Popular, seis del PSOE, cuatro de Más Costa Tropical, y dos de IU-Verdes Equo y AxSí, respectivamente, ha comenzado guardando un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en los últimos tiempos a manos de sus parejas. A la sesión plenaria han faltado tres concejales, dos socialistas y un popular.

Se trata de una moción presentada por IU-Verdes Equo para que, conforme al Reglamento Especial de Honores y Distinciones, dejase sin efectos la concesión de la medalla de oro a Rubiales, al considerar que hay causas de entidad suficiente que determinan la procedencia de esta medida al considerar su comportamiento como "inaceptable", "misógino", "sexista" y "machista".

Desde la formación aseguraban que la ciudad había permanecido desde el primer momento inmersa en la polémica a causa del comportamiento del ex presidente de la RFEF que "ha utilizado la ciudad y su nombre de forma interesada para sus objetivos personales", y a juicio de la formación "el nombre de Rubiales está asociado a Motril en el imaginario colectivo".

El portavoz de IU-Verdes Equo en el Ayuntamiento de Motril, José García Llorente, indicaba que "lo mínimo que se puede esperar de una persona que ostenta la máxima distinción de la ciudad es educación, ni siquiera se le exigen un comportamiento ejemplar, únicamente que sus actuaciones no supongan un descrédito para la ciudad y su población", e incidía en que en el caso de Rubiales "ha demostrado no estar a la altura de la institución que representaba en ese momento" por lo que "es evidente que ha quedado deslegitimado para merecer reconocimiento alguno por parte de sus vecinos".

Desde que estalló la polémica, el debate ha estado muy presente en las calles de la localidad costera. Defensores y detractores del motrileño han dejado en múltiples ocasiones sus posturas, incluso el foco mediático se posaba sobre Motril después de que el pasado 28 de agosto, la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, iniciase una huelga de hambre para pedir justicia para su hijo y se encerrase en la iglesia de la Divina Pastora. Un encierro que terminó tres días después con su traslado al Hospital Santa Ana debido a diferentes problemas físicos.

A algo más de 90 kilómetros de Motril, y escasamente 24 horas antes, el pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobaba declarar persona non grata al expresidente de la RFEF, con los votos favorables de la coalición de izquierdas y PSOE, la abstención del PP y los dos votos en contra de Vox.