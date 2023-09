Polémica en el Ayuntamiento de Motril: "No veo un beso tan grave como para que sea noticia nacional"

La polémica en el Ayuntamiento de Motril está servida. A primera hora de la mañana los concejales del Consistorio motrileño debatían en pleno la posible retirada de la medalla de oro de la ciudad a Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras la polémica suscitada por el beso no consentido a Jenni Hermoso, tras la victoria en la final del mundial femenino celebrado en Australia. La sesión ha ido subiendo progresivamente de tono tras conocerse una a una la decisión de los distintos grupos municipales de trasladar la petición a otras instancias, y el momento álgido ha llegado después de que el teniente de alcalde y portavoz del Más Costa Tropical, Antonio Escámez, asegurase que la ciudad estaba con el ex presidente y que no le quitaría la distinción.

El murmullo en el salón de plenos ha llegado con las declaraciones posteriores. "Nunca he visto un beso tan grave para que sea noticia nacional. Es un linchamiento político y mediático, una cacería en contra de él mientras se estaba poniendo en la calle a todos los violadores del país", ha remarcado Escámez haciendo referencia a la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

En la misma línea, ha reiterado que conoce a Luis "desde que tenía 5 o 6 años y subía con su balón por la alto de la Calle Ancha y sé que no es misógino, ni sexista, ni machista, muchos de vosotros no lo conocéis y solo os quedáis con lo que ha salido de él por lo medios de comunicación. Yo no voy a retirarle la medalla a Luis Rubiales y cada uno haga lo que quiera con su forma de ser y pensar".

Por otro lado, ha recordado que todos los grupos políticos con representación en el pleno, a excepción de IU-Verdes Equo, votaron en su momento a favor de concederle la Medalla de Oro de la Ciudad a Rubiales por su trayectoria y vinculación con Motril, por lo que "que se la quite quien no se la dio".

En el turno de réplica, el portavoz de IU-Verdes Equo, José García Llorente, ha asegurado no encontrar el calificativo adecuado para la situación que se estaba viviendo. "Estoy sorprendido de la reacción de este pleno, sorprendido de que seamos incapaces de valorar un comportamiento, de que no sepamos distinguir de los intereses generales de una ciudad y de los intereses personales de un paisano porque le conocemos y apreciamos. Sorprendido de la imagen que este pleno, que representa a toda la ciudadanía, está dando de cara al exterior".

En relación a los comentarios de Escámez, García Llorente ha manifestado no estar sorprendido, "banalizando un beso que es una agresión sexual, un claro abuso de poder y que esté sacando ese asunto y mezclando cosas con el tema de los violadores y todo el run-run que están utilizando políticamente es vergonzoso".

Al hilo, el portavoz del grupo de izquierdas ha enfatizado que se está debatiendo la concesión de una distinción que ha dado la ciudad a una persona que "ha demostrado un comportamiento inapropiado, inadecuado, que ha tenido un rechazo social absoluto de compañeros, de entidades y administraciones... No es una metáfora, la condena se ha producido a nivel mundial y usted dice que es un beso de nada, que tiene más importancia lo que hace el Gobierno de España".

Finalmente, y tras una acalorada discusión, la secretaria municipal ha indicado que se necesita un informe de la secretaría municipal, y tras llegar a un acuerdo con IU-Verdes Equo, se ha acordado reformular la moción para que se inicie el expediente y dar traslado a la comisión.