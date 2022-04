De Motril a Varsovia: el viaje solidario de un convoy cargado de alimentos y "muchas ganas de ayudar" a refugiados de Ucrania

Y finalmente partieron rumbo a Varsovia cargados de ilusión y muchas ganas de ayudar en todo lo posible. El objetivo que inició el pasado mes de marzo Antonio Díaz Spá, un bombero de Motril, al que se le han ido uniendo poco a poco muchas personas más para organizar un convoy solidario para salir desde la Costa Tropical con medicinas y artículos de primera necesidad y regresar con un grupo de refugiados de Ucrania, es ya una realidad.

Un viaje desinteresado y con mucho sentimiento que han iniciado esta mañana desde las inmediaciones del Centro de Desarrollo Turístico de Motril un equipo formado por Antonio Díaz Spa, Manuel Giménez, Francisco Javier Martín, Carlos Cáceres y Emilio Galindo, un cabo de los Bomberos de Motril, dos técnicos de transporte sanitario, un ex banquero, un jubilado y un Teniente coronel retirado en la reserva, subidos a tres furgones cargados principalmente de material médico de primeros auxilios, utensilios de primera necesidad y alimentos enlatados y no perecederos, entre otras muchas cosas, con el propósito de llegar en tres días a un campo de refugiados ubicado en Polonia donde dejaran todas las cosas y recogerán a 14 personas para traerlas a España, a donde regresaran a primeros de mayo, si no hay contratiempos.

Díaz Spa se presentó en el despacho de María Ángeles Escámez, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Motril para pedirle su colaboración y ayuda para un proyecto que iba a poner en marcha. Ante las noticias que se estaban dando diariamente en los medios de comunicación sobre la situación que vivían miles de personas en Ucrania, "no podía quedarse quietos ante todo lo que estábamos viendo y querían buscar una forma de ayudar directamente", señala a Granada Hoy la responsable de Seguridad Ciudadana, quien ha ido a despedirlos y desearles un buen viaje.

"No podíamos quedarnos mirando sin hacer nada", asegura Antonio Diaz Spa, momentos antes de partir mientras terminan de colocar algunas de las cajas con provisiones que llevan, "debemos de ayudar a esas personas que tanto lo necesitan". Una expedición que no podría haber salido adelante sin la colaboración de multitud de personas y empresas que no han dudado en aportar su granito de arena, "estos días hemos estado desbordados de solidaridad, no hemos encontrado ningún no. Pero eso era algo que sabíamos desde el principio ya que Motril es siempre muy solidario". Y añade que es algo que tenía que hacer por solidaridad, "nos acordamos cuando nuestros padres o abuelos emigraban a otros países en busca de un futuro mejor y eran acogidos y ayudados por los residentes, queríamos devolver precisamente esa calidez y solidaridad para que los que lo están pasando tan mal, puedan estar un poco mejor".

Este bombero explica que el proyecto no hubiera sido nada sin la ayuda recibida de María Ángeles Escámez y de otras muchos que en los últimos días, de forma desinteresada, han ayudado recogiendo materiales y preparándolos para llevarlos. Movilización que han realizado recorriendo colegios, farmacias, empresas y comercios.

Ángel Expósito, otro de los integrantes de la expedición bromea y añade que quién le iba a decir a él con su edad y ya jubilado que se iba a embarcar en este tipo de aventura. "No lo pensé mucho, sólo espero mis compañeros vayan cargados de energía para aguantarme en el viaje de ida y vuelta y no decidan dejarme por el camino".

Por su parte, Manuel Giménez, técnico de transporte sanitario de Protección Civil y desde el primer momento en primera línea cuando se inició la pandemia, para ayudar en todo lo posible, reseña que son muchas las personas que desde que comenzó la guerra han buscado la manera de colaborar en todo lo posible, por eso cuando se enteró que hacían falta voluntarios para viajar a Varsovia, ni lo dudó.

Un viaje que empezaron a preparar hace varias semanas gracias a la ayuda del coordinador de Protección Civil de Motril, Ramón Mesa, quién les ha facilitado toda la documentación necesaria para evitar problemas durante el camino. La idea inicial es realizar el recorrido en tres días turnándose la conducción, descargar la ayuda en el campo de refugiados de Varsovia, y a través de una oenegé del lugar, traer de vuelta a 14 personas de varias unidades familiares que se repartirán entre Madrid y Motril. Mesa explica que hay varias familias en la costa de Granada interesadas en acoger, por lo que se priorizará a aquellas que estén disponibles para asentarse un tiempo en la zona.

Mientras llegan a su destino, este grupo de aventureros comparten por redes sociales sus vivencias para hacer partícipes de la expedición a todas personas y empresas que han depositado su confianza en ellos.