Motril invertirá en 2024 una partida económica para la expropiación del emblemático edificio del cine Coliseo Viñas

El Ayuntamiento de Motril destinará en los próximos presupuestos unos 5,5 millones de euros para adquirir varios terrenos e inmuebles, entre los que se incluyen el edificio del mítico cine Coliseo Viñas, que lleva cerrado al público algo más de tres décadas, a excepción de la apertura realizada en 2008 para acoger una exposición, y cuyo proceso de venta se encontraba paralizado al encontrarse en un contencioso administrativo.

De hecho, fuentes municipales ya explicaban a Granada Hoy a finales del 2022 que se encontraban trabajando con los propietarios del inmueble para llegar a un acuerdo tras varias idas y venidas y no llegar a un entendimiento. El Consistorio tenía comprometida la adquisición del inmueble con el Plan General, pero no veían oportuna esa estimación, finalmente y tras mucho estudiarlo el Ayuntamiento lo valoró por debajo de las propuestas que había planteado la empresa. Al no llegar a un entendimiento, una comisión provincial lo valoró y estableció que el precio más razonable se situaba en torno al millón de euros.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda de Motril, Nicolás Navarro, explica con motivo de la presentación de los próximos presupuestos municipales que en el capítulo de gastos el Consistorio motrileño pasan de los 2,8 millones de 2023 a unos 5,5 millones de euros para 2024, para llevar a cabo la expropiación del Coliseo Viñas, la de los talleres que hay al inicio de la Avenida de la Esperanza, que están justo en la curva para acceder a la Ronda de Levante, con la intención de demolerlos y ponerlos a disposición de la Avenida para dar mucha mejor seguridad a esa zona de Motril, un solar en el barrio de Aviación para construir una zona deportiva, o la expropiación de otro solar en la calle Olivo, en el centro de la ciudad.

Para llevar a cabo dichos designios, dispondrán de una línea de crédito que, en función de como se vayan desarrollando las liquidaciones presupuestarias, podrán cancelar este crédito que solicitarán desde el Ayuntamiento de Motril.

Navarro asegura que se han preparado para que "cuando terminemos con un gasto podamos empezar con otro, con la garantía de no asfixiar a las cuentas municipales".

La adquisición del Coliseo Viñas supondrá un paso importante para llevar a cabo la 'Operación Coliseo', un ambicioso proyecto que ya contemplaban los dos socios de gobierno (PP y Más Motril) en sus respectivos programas electorales y que supone una estrategia urbanística que teniendo como punto de partida la recuperación del Coliseo Viñas como espacio social, comercial y lúdico, pretenden crear un paso subterráneo para tráfico rodado y una Calle Nueva peatonal.

Aunque fuentes municipales apuntan a que este proyecto se contemplaría a más largo plazo, con la adquisición del Coliseo Viñas se daría un gran paso adelante para iniciar los procedimientos necesarios, así como para empezar a buscar la financiación necesaria para su consecución.

El Coliseo Viñas abrió sus puertas en 1931 en la entonces conocida como calle Hernández Velasco, ahora calle Nueva, de la mano del empresario motrileño Miguel Viñas Parera, y se convirtió en el cine que permitió que muchas familias conociesen por primera vez la magia del cine sonoro. Cerró sus puertas en 1988.