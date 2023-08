'Motril feminista' convoca una concentración de apoyo a Jenni Hermoso

La polémica entorno al caso de Luis Rubiales sigue presente en Motril, una ciudad dividida por seguidores y retractores del suspendido temporalmente como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que tras la controversia ocasionada por su actuación durante la final del campeonato mundial femenino de fútbol, y que en los últimos días ha puesto el ojo mediático sobre la capital de la Costa Tropical tras anunciar, en un primer momento, una pachanga con amigos en el Escribano Castilla, y posteriormente por la huelga de hambre realizada por su propia madre.

Unos días en los que se han celebrado, de forma espontánea concentraciones en la puerta de la iglesia de la Divina Pastora, donde se encontraba la madre encerrada, para mostrar su apoyo a la familia. Ahora, la asociación 'Motril Feminista', convocan una manifestación, a la que se han sumado las plataformas 8M y 25N contra la violencia de género, para mostrar su "repulsa y el más profundo rechazo por los actos, declaraciones y actitud de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tanto en la final del mundial de fútbol femenino como en los días posteriores".

La asociación lamenta que el feminismo siga siendo imprescindible como movimiento social para "reivindicar la defensa de los derechos que están en constante peligro de vulneración con las excusas y justificaciones más banales, y lo que es más grave en este caso, el intento de repartir culpas entre víctima y agresor".

Ya se había convocado una concentración de estas características a las puertas del Estadio municipal de fútbol al conocerse la convocatoria del partido, pero finalmente tras el anuncio del Ayuntamiento de Motril de que no se podía celebrar por no poder garantizar la seguridad, se desconvocó.

La nueva cita, que será este viernes a partir de las 19 horas en la Plaza de la Aurora, llega tras el "enorme bochorno de ver cómo este individuo arrastra por el fango el nombre de nuestra ciudad, y como su misógino ego desmedido opaca e invisibiliza un gran logro del deporte, cuando deberíamos estar celebrando con las estrellas, que son las futbolistas, las campeonas".

'Motril feminista' recalca en un escrito que no pueden consentir que Rubiales "se haga la víctima y culpabilice a Jennifer Hermoso, que no ha entendido nada, lo mismo que sus paisanas y paisanos no podemos entender sus insultos, su chulería, su prepotencia, su falta de ubicación que le hace pensar que él es ahora quien reparte el carnet de feminista, su comportamiento soez y maleducado por no hablar de las faltas de respeto que hemos sufrido todas las personas que lo hemos visto en los medios de comunicación y a quienes ni siquiera ha considerado pedir disculpas".