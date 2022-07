Motril no desiste en el regreso del aparcamiento a la Playa de Poniente

Con el paso del tiempo todo parecía estar arreglado. Pese a que la decisión de prohibir el aparcamiento en la Playa de Poniente de Motril fue polémica y llegó a enfrentar a sociedad civil, representantes institucionales y Costas, las aguas embravecidas se calmaron y tras un acercamiento y el anuncio de la necesidad de una regeneración de la playa tras más de 40 años de tráfico rodado, uno de sus accesos, el del límite de la playa de Poniente con Granada, se cerró casi al completo dejando un carril de servicio para atender las necesidades de carga y descarga en los establecimientos de la zona y para los servicios de urgencias y vehículos con autorizaciones especiales. Un asunto que lejos de olvidarse, está más candente que nunca y el Ayuntamiento anuncia que no piensa tirar la toalla y estudian las distintas opciones posibles.

Con el cierre de esta gran bolsa de aparcamiento, el Consistorio tuvo que ingeniárselas para poder ofrecer nuevo suelo para el estacionamiento de los vehículos en distintos puntos de la playa. Y en estos tres años se han conseguido habilitar tres grandes zonas junto a Katena, Hoyo 19 y detrás de la Charca de Suárez con algo más de 2.000 aparcamientos, aunque no todo el mundo está de acuerdo.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, asegura que, bajo su opinión, y la de los técnicos municipales, "la playa de Poniente de Motril es perfectamente compatible su uso de zona de aparcamiento con su uso de zona de playa. Es una playa que tiene una anchura de casi 100 metros, y de hecho el verano pasado se le hicieron propuestas a Costas para, al igual que hay en Playa Granada unas zonas verdes con aparcamiento, hacerlo también en la Playa de Poniente".

García Chamorro asegura que ante esta propuesta siempre se encuentran con una negativa por parte del Servicio Provincial de Costas, pese a ser "unos aparcamientos perfectamente respetuosos con el medio ambiente, pero no desistimos en nuestro deseo, porque entendemos que es perfectamente compatible hacer una zona de aparcamiento junto al paseo con el uso y disfrute de nuestras playas".

La responsable municipal ve incomprensible que el Ayuntamiento tenga que desembolsar un dinero para el alquiler de algunos terrenos para poder facilitar el aparcamiento cuando podría realizarse una bolsa dentro de la playa y pegando al paseo marítimo. "No se entiende como en Playa Granada puede haber aparcamiento a 20 metros de la playa y en la de Poniente no puede haber aparcamiento a 80 metros".

Por su parte, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo del Litoral, José Lemos, explica que con el desarrollo del PLA-1 y PLA-2, está previsto el desarrollo de varias zonas amplias de aparcamiento, con la que dar solución al problema de espacio. Unos dos millones de metros cuadrados que ampliará las zonas entre Playa Granada y Poniente, con varios desarrollos de zona de aparcamiento, hotelera, comercial y la nueva marina.

"Es un desarrollo de los más importantes que habrá en Andalucía, creemos que va a poner a Motril en un top de turismo bastante importante gracias a todo lo que está por venir, pero dentro de ese desarrollo esperamos que no nos pase como en los años 80 y 90 que en Playa de Poniente nos hicieron un paseo de juguete. Hicieron un muro de contención y no un paseo como estaban haciendo en provincias limítrofes, con presupuestos de mil o dos mil millones de pesetas, mientras nuestro paseo costó 323 millones de pesetas, practicamente fue el acerado y condenar a 30 y 40 años después a lo que estamos viviendo ahora. Fue una condena porque no se invirtió como se tenía que haber hecho en un desarrollo que ya se tenía de los años 70", lamenta Lemos.

En este sentido es claro, "se tendría que haber invertido en un paseo marítimo con la circulación rodada y con aparcamientos en batería, porque en su momento lo que hicieron fue un acerado para los vecinos y ahora estamos pagando el pato todos los vecinos de Motril y los usuarios de la playa".