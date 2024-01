Un Policía Local fuera de servicio evita una agresión machista en plena calle de Motril

Un agente de la Policía Local de Motril fuera de servicio ha evitado una agresión en plena calle de Motril gracias a su rápida intervención y la ayuda de dos vecinos de la localidad. Los hechos sucedieron el pasado viernes 12 de enero, cuando el policía se dirigía junto a su hija de 7 años a un partido de fútbol y presenció como un hombre impedía el paso a la que parecía ser su pareja, profiriéndole gritos e insultos.

Tras comprobar que la actitud de este iba a más, el agente detuvo su vehículo particular, a la altura del Parque de los Pueblos de América, dejando a su propia hija dentro del coche, para salir corriendo y socorrer a la mujer que estaba siendo increpada, llegando justo en el momento en el que el supuesto agresor levantaba sus brazos sobre la cabeza de esta.

Según ha explicado a Granada Hoy este policía, que prefiere mantenerse en el anonimato, "ocurrió sobre las cinco de la tarde, iba con mi hija en el coche de camino a un partido de fútbol cuando a la altura del paso de peatones de un conocido establecimiento hostelero de la ciudad, pude observar como una mujer que se dirigía a cruzar la calle, era interceptada por un hombre que le impedía el paso y que no dejaba de gesticular a la altura de su cara, haciendo ademán de golpearla sin llegar a hacerlo", además, asegura, este empezó a darle gritos e insultarla por mitad de la vía".

Ante esto, el agente reduce la velocidad de su vehículo para observar más detenidamente lo que estaba sucediendo, pero al ver como el hombre empieza a rodear cada vez más a la mujer y a levantar los brazos, echa rápidamente el freno de mano del vehículo y se va hacia ellos, "me identifico como agente, se tira a por mi pero sin dejar de rodear con los brazos a la mujer, intento separarlo y pido ayuda a un hombre que iba en una moto y que justo pasó por allí, porque no sabía realmente si iba a poder yo solo, tampoco quería que mi hija, que lo estaba viendo todo desde el coche, me viese tirarme al suelo para hacer una detención".

Una vez inmovilizado, gracias a la ayuda de otros dos conductores, le pidieron a la mujer, que en ese momento lloraba desconsoladamente, que se fuera del lugar, resguardándose en un vehículo particular. Según los testigos, tras ver lo que sucedía, el supuesto agresor, empezó a insultar a los que le retenían e intentó zafarse para ir detrás de la mujer nuevamente. A los pocos minutos llegaron dos patrullas de la Policía Local de Motril que, tras identificar a ambos, dieron parte de los hechos al grupo especializado en estos asuntos de la Policía Nacional.