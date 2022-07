Reúnen más de un millar de firmas para pedir que se limite el uso de las motos acuáticas en la Costa

El molesto ruido de las motos acuáticas ha ido creciendo con el paso de los años en la costa de Granada, no se trata una cuestión de temporada, aunque en los meses de julio y agosto es cuando más concentración de estas se encuentran en el litoral granadino, sino de falta de hacer cumplir unas normas que asegure que se utilizan en sitios habilitados y cumpliendo una serie de requisitos. Motivo por el que la asociación medioambiental Amigos del Mar Costa Tropical ha conseguido reunir más de un millar de firmas de usuarios y residentes de Almuñécar y La Herradura que están cansados de tener que aguantar la contaminación acústica y el riesgo ocasionado por los usuarios irrespetuosos de las motos de agua, que ponen en peligro a buceadores, nadadores y otros usuarios de mar y playa, además de molestar a la vida marina.

Rubricas que están recogiendo a través de una campaña lanzada en la plataforma internacional de Avaaz para pedir al Ayuntamiento de Almuñécar que busque una solución para limitar una práctica que está en auge en el litoral granadino y que, en ciertos casos, puede suponer un peligro para los bañistas.

La fundadora de la asociación, Anne Zipse, señala que "las motos de agua han convertido nuestras playas en un infierno los fines de semana", todo ello mientras "las autoridades son conscientes del problema, pero no hacen nada para remediarlo", por lo que insta que tomen una solución antes de que se produzca cualquier incidente o que "el municipio arruine su buena reputación por culpa del ruido y la falta de seguridad".

Señalan que, pese a que es competencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hacer cumplir las normas de seguridad en el mar, en muchas ocasiones y debido a su limitación de recursos o por tener que cumplir con otras responsabilidades, "no dan abasto dada la cantidad de conductas ilegales de las motos de agua, que suelen navegar a gran velocidad a menos de 200 metros de la orilla".

Por lo que hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Almuñécar para tomar medidas y prohibir que las motos de agua usen los varaderos municipales, siendo el uso de las playas de su competencia y responsabilidad.

"Queremos que los responsables municipales hagan uso de su autoridad para restaurar la seguridad y tranquilidad en nuestras aguas y playas", dice Zipse.

Se trata de un problema que no quieren que caiga en el olvido ya que, año tras año, la proliferación de personas que cuentan con una embarcación propia de estas características o las personas que deciden trasladarse desde otras provincias limítrofes para hacer uso de las aguas de Almuñécar, ha ido en aumento, provocado principalmente por un cambio en la legislación y permitiendo que cualquier moto de agua de cualquier cilindrada y potencia se puede llevar con la licencia de navegación básica.

Desde la Asociación Amigos del Mar Costa Tropical indican que el principal problema se ha detectado en los usuarios particulares que "vienen de muchos sitios, no solo de la costa de Granada, muchas veces sin conocer las limitaciones o la normativa básica de navegación y seguridad marítima, ni normativas locales".

En este sentido les preocupa la protección del Paraje Natural de la Punta de la Mona o el de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, "hay unas normas de uso, y entre ellas se deja bien claro que por ahí no se puede circular con motos de agua. Alguien que viene de fuera lo mismo no lo sabe, pero el resultado es que hay docenas de motos circulando a diario a gran velocidad por una zona donde está estrictamente prohibido. Las empresas locales lo saben y advierten a los clientes que no pueden estar allí, pero los particulares llegan y van donde quieren", exponen.

Por todo ello, piden al Ayuntamiento sexitano que, dentro de sus competencias, limite el uso de las motos de agua mediante la regulación del acceso por los varaderos municipales, así como que se extreme el control o la otorgación de nuevas licencias a empresas de alquiler de motos, y se asegure que se cumplen todas las normas.