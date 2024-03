Salobreña constituye una comisión para asegurar la calidad de las aguas de baño

Salobreña ha constituido oficialmente una mesa de agua con representantes de la corporación municipal, distintas administraciones y asociaciones ecologistas para, entre otros cometidos, investigar el origen de la mancha que aparece desde hace varios años en las playas de la Villa, así como realizar un plan de acción local para mejorar la calidad de aguas de baño y analizar la situación de las mismas.

Uno de los objetivos de esta recién creada mesa del agua es delimitar las competencias para determinar las actuaciones que se deben tomar de cara a la temporada de baño 2024, así como esclarecer la procedencia de la famosa mancha que aparece con la llegada de la época estival.

Por otro lado también se han establecido mecanismos de coordinación y colaboración de las administraciones presentes para abordar los diversos asuntos que abarca esta nuevo órgano sectorial como por ejemplo lavigilancia de la calidad del agua durante todo el año, la derivación de los cauces de los balates hacia el río o el mantenimiento del caudal mínimo de los acuíferos, entre otros.

El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha celebrado, tanto el objetivo de esta reunión, "para que no se produzcan situaciones como las del verano pasado, así como el marco de coordinación entre administraciones en el que se ha desarrollado".

Por su parte el alcalde de la Villa, Javier Ortega, ha asegurado "que para que la situación del verano pasado, con el cierre parcial de una playa, no se vuelva a repetir, lo que hay que hacer es poner medidas correctoras, no paliativas, dentro de este marco de colaboración. Salobreña no puede, ni debe soportar esa situación nunca más, ni asumir competencias que no son nuestras por lo que esperamos que nadie se vaya a poner deperfil en este asunto".

Ortega ha manifestado que "debemos aspirar a tener vertidos cero y que la calidad de las aguas sea excelente por varios motivos; por salud pública y por la imagen de Salobreña, que en definitiva también es la de la Costa Tropical y de toda la provincia de Granada".

Para concluir, el alcalde ha emplazado a todos los componentes de la mesa a dar una respuesta, a aportar alguna medida correctora dentro de sus competencias, en la próxima reunión que tendrá lugar en unos dos meses, en relación a las cuestiones planteadas por el técnico municipal de medio ambiente.

La Mesa del Agua está presidida por el alcalde de Salobreña, siendo vocales el concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural; el concejal de Playas; representantes de la Subdelegación del Gobierno en Granada; de la Delegación Provincial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y EconomíaAzul; de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Granada; de la Diputación Provincial; de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical; del departamento competente en materia decalidad del agua de la Universidad de Granada; y de la empresa concesionaria Aguas y Servicios.

También la integran un representante de cada uno de los grupos políticos del Ayuntamiento, representantes de las comunidades de regantes Nuestra Señora del Rosario y Antiguos Riegos, de las cooperativas agrícolas del municipio, de Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asociación Cal y Caña, la Asociación Ecocultural Guadalfeo, la Asociación Buxus, un representante del Comité Técnico de Calidad de las Aguas de Baño y un miembro de la comisión de asesoramiento jurídico en la materia.