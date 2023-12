Vecinos de Playa Granada se 'plantan' contra la construcción de una antena de 40 metros

"Antena 5G a más de 400 metros y no a 50 metros de casa", "Qué morro, no opinamos, si pagamos" o "Planta árboles, no antenas", son algunos de las insignias que un grupo de vecinos de Playa Granada han portado durante la concentración convocada para evitar la construcción de una antena de 40 metros aprobada frente a sus viviendas y cuyo inicio de obra estaba previsto para este jueves.

Se trata de una antena que lleva tiempo proyectada para dar solución a la falta de cobertura existente en la zona y que se acentúa sobre todo con la llegada de los inquilinos de las segundas residencias en temporada estival.

Uno de los vecinos y miembro de la Plataforma que han creado para protestar por la construcción de la antena, Paco Ruiz, explica a Granada Hoy que han conseguido paralizar la obra por el momento, y desde el Ayuntamiento les han emplazado a una reunión que se realizará este mismo viernes, para explicarles el procedimiento que se ha llevado a cabo, aunque asegura que "las explicaciones no van a servir de mucho porque tenemos claro que no queremos una antena enfrente de nuestras casas por mucho que nos expliquen, seguiremos luchando".

Ruiz incide en que Motril tiene suficiente espacio como para colocar este tipo de antena en otro emplazamiento que no moleste a ningún vecino, "es cuestión de que entiendan nuestra postura y de que hay más soluciones que no pasan por colocar una antena de 40 metros a menos de 100 de un edificio".

Además, desde la Plataforma han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org para intentar frenar que se construya esta antena de 5G, ya que señalan que "la radiación afecta nocivamente a la salud de los seres humanos, sobre todo si se trata de una antena de estas magnitudes. La legislación vigente prohíbe localizarla a tan corta distancias de nuestras viviendas, al lado de una zona verde por donde suelen pasear y hacer ejercicio miles de personas. Nos gustaría evitar que se pusiera esta antena y, por ello, estamos recogiendo firmas para que nuestra voz se escuche. No somos una minoría. Queremos antena, pero no enfrente de nuestra casa".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Motril, el teniente de alcalde de Desarrollo Estratégico del Litoral, Nicolás Navarro, ha respaldado la instalación de esta antena en Playa Granada, destacando especialmente su carácter de interés público, "era una instalación muy necesaria y demandada por los propios vecinos y muy importante, además, para el desarrollo de esta zona".

Navarro ha señalado que se han cumplido todos los requisitos legales, mediante una licitación pública que se sometió a información pública, con declaración ambiental y con todos los procedimientos legalmente establecidos para ello. "La antena está lo suficientemente alejada de las urbanizaciones", ha dicho el teniente de alcalde que, además, explica que fueron los vecinos quienes rechazaron ponerla en los tejados.

"El Ayuntamiento ha buscado una alternativa, ubicándola en un espacio público destinado a viario y nuevo desarrollo para permitir que de servicio y evite, a su vez, complicaciones para los vecinos”, ha puntualizado Navarro. Asegura que, los organismos sanitarios y científicos expresan que este tipo de instalaciones no tienen impacto negativo ni perjudicial en las personas.

Por último, ha asegurado que se ha cuidado "hasta el más mínimo detalle, eligiendo elementos ornamentales para que esta antena tenga el mínimo impacto visual en una de las zonas turísticas más importantes de la Costa Tropical".