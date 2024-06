Viento, playa y ganas de Festival Aéreo de Motril: Miles de personas disfrutan de una de las grandes citas del verano

Si en otras ediciones el protagonismo se repartía entre los abanicos, el calor o las ganas de darse un buen chapuzón, en la celebración de la mayoría de edad del Festival Internacional Aéreo Internacional de Motril, el viento, el oleaje y las sombrillas cerradas ha hecho lo propio. Sin embargo, no ha sido motivo suficiente para desmerecer una de las citas más esperadas durante todo el año y que dan el pistoletazo de salida, de forma oficiosa, a la temporada estival en la Costa. Miles de personas no han faltado al evento para disfrutar de las acrobacias y peripecias de una selección de aeronaves civiles y militares de diversos países.

Cerca de cuatro horas de un espectáculo visual que los asistentes han cogido con ganas y que se ha dejado notar en bares y chiringuitos de la zona, donde en algunos casos no era posible conseguir mesa para comer, aunque en esta edición la afluencia de público ha sido menor que en otras ocasiones, algo que se ha notado principalmente en las retenciones de tráfico y el aparcamiento. El Ayuntamiento habilitó varias bolsas de aparcamiento para acoger al mayor número de coches en las inmediaciones de la playa.

Durante la exhibición, los aviones y helicópteros han sobrevolado la zona situada entre la playa de Poniente y la de Granada, aunque se han podido disfrutar desde distintos puntos del litoral granadino como Torrenueva Costa o Salobreña o Almuñécar, han realizado una serie de ejercicios acrobáticos y de habilidad, que en algunos casos no superaban los 50 metros de altura, lo que ha permitido que los miles de asistentes puedan disfrutar del espectáculo que ha contado con la participación de una docena de aeronaves, entre las que destaca Ainhoa Sánchez Wingwalker, la primera persona que realiza acrobacias sobre las alas mientras sobrevuela el cielo; así como el Zivko Edge 540 del Team Velarde 26.

Además, han participado el Pilatus PC-9M de las Fuerzas Armadas de Eslovenia, el Air Tractor AT-802 del Infoca o la Patrulla Mustang X-Ray de la Escuela de pilotos de la Fuerza Aérea de Francia.

"El festival supone un auténtico revulsivo económico para el turismo de Motril y para nuestras playas. No entendemos el inicio de la temporada alta sin el Festival Aéreo, así que solo podemos agradecer a la organización por el esfuerzo que realiza durante todo el año, apenas termina una edición cuando se ponen a trabajar en la siguiente", ha explicado la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.

Al hilo, ha resaltado el trabajo de las distintas áreas del Consistorio implicadas en su realización que permiten que las miles de personas que se desplazan desde distintos puntos de la geografía española puedan disfrutar las playas. "Se realiza un importante esfuerzo, tanto económico como humano, para que todo el mundo disfrute y continúe siendo uno de los mejores festivales de España".

Por su parte, el presidente de la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, José Miguel Pérez Juárez, ha explicado que son "muchos años de trabajo" en los que cada vez intentan mejorar al anterior, aunque a veces hay factores externos "difíciles de manejar", sin embargo, "lo importante es seguir. La adversidad te enseña a solucionar problemas", en referencia a la cancelación de varias de las aeronaves confirmadas.

En este sentido, ha asegurado que no podían plantearse la suspensión del festival, "no sacarlo sería perderlo", no obstante ha resaltado la parrilla de vuelo que se ha implicado en la presente edición, con la que cumplen la mayoría de edad.

Pérez Juárez ha incidido en que la intención de la asociación es "seguir disfrutando de la aviación" y acercarla a todo el público interesado para que, "sean aficionados o no, puedan disfrutar de esto. Hay aeronaves que si no fuese por este tipo de festivales no podrían verse".

Pero sin duda, los grandes protagonistas de la jornada, un año más, han sido los propios asistentes que no han dudado en acercarse hasta la playa para ver en directo el espectáculo aéreo. Algunos, los más pequeños, aprovechaban el tiempo entre pase y pase, para refrescarse un poco en la orilla o jugar con la arena, bajo la atenta mirada de los más mayores, ya que el oleaje dificultaba el baño. Otros sin embargo, intercalaban las miradas entre los aviones y los que intentaban refrescarse. "Me da frío solo de verlos, pero la juventud no pasa frío", indicaba una de las espectadoras mientras observaba toda la escena sentada desde una silla de playa y con la toalla a modo de chaqueta.

El viento ha acompañado al festival durante toda la jornada, aunque conforme avanzaba la mañana disminuía poco a poco y el sol hacía tímidamente acto de presencia. De hecho, otra de las frases que más se han escuchado durante la jornada es la de "ponte el protector que ya verás tú después como te quemas".

Aunque aún quedan unos días para que comience de forma oficial el verano, y pese a que muchas personas llevan semanas utilizando las playas, hoy se ha dado por inaugurada la temporada veraniega, de forma oficiosa, en la Costa Tropical.