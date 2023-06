Las administraciones ponen la 'primera piedra' simbólica para iniciar las canalizaciones de Rules

Ha costado mucho trabajo y esfuerzo por parte de las administraciones, regantes y sociedad civil. Un sinfín de manifestaciones y visitas de despachos para concienciar de la importancia del desarrollo de una infraestructura necesaria para el progreso de toda una comarca. Y finalmente ha sucedido. El Gobierno central, Junta de Andalucía, Mancomunidad de Municipios y regantes rubrican el esperado convenio que permitirá que el agua de Rules esté más cerca del litoral granadino gracias a las canalizaciones. La Costa celebra la noticia, esperan que las obras comiencen más pronto que tarde y que el resto de desglosados vengan a la menor brevedad posible para olvidar de una vez una reivindicación de justicia y que tendría que estar hecha hace tiempo.

Se trata de una actuación fundamental para el desarrollo de la zona, que permitirá garantizar el abastecimiento a una población de 350.000 habitantes de la Costa Tropical y asegurar el suministro a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Una vez que empiecen las máquinas a trabajar, cuentan con un plazo de ejecución de 37 meses.

Una firma del acuerdo que se ha producido en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, y que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la presidenta ejecutiva de ACUAES, Mª Rosa Cobo; la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Mª José Sánchez, en presencia de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López; el director general del Agua, Teodoro Estrela y el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno.

"Cerramos así, tras la aprobación el jueves de los Planes Hidrológicos y los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas intracomunitarias andaluzas, una semana histórica para el futuro hídrico de Andalucía", destaca la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, que pone en valor la aportación del 10% de la financiación por parte de la administración andaluza -quince millones de euro-, que le correspondía aportar a los regantes, "por el bien de Granada y para que los granadinos puedan tener acceso a esta importante fuente hídrica para el abastecimiento y el regadío". La presa de Rules se construyó en 2004 y presenta una capacidad de 114 hectómetros cúbicos.

Crespo resalta que, "con la firma del convenio, que se centra en el abastecimiento, se desbloquea el primero de los once desglosados en los que se han dividido las conducciones de la presa y supone un antes y un después más que importante para la provincia de Granada". Y pide al Gobierno central "agilidad" en la redacción del siguiente desglosado, el número 3, que beneficiará a los regantes granadinos, para no correr el riesgo de que se pierda la posibilidad de financiarlo con fondos Next Generation.

En este sentido, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, María José Sánchez, asegura que están tranquilos porque "traemos la reiteración por parte del Ministerio de esos once desglosados que definirán el futuro de la comarca, tanto para nuestro sector agrícola como para nuestra proyección de cara al futuro en suelos turísticos, industriales y poblacionales. Esto nos asegura riqueza, crecimiento y empleo. Estamos muy satisfechos y sabemos que esto es solo la primera piedra de un camino largo que nos queda por recorrer".

Sánchez incide en que se trata de "un día histórico" para la Costa Tropical al asegurar el desarrollo del desglosado 9, que "asegura ese tronco común de abastecimiento y de regadío que dará el empuje necesario a las necesidades, demandas y proyectos de desarrollo futuro para el litoral".

El acuerdo contempla que el 80% de la inversión sea cofinanciado por el MITECO con cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que la Junta de Andalucía abonará un 10% durante la construcción de las obras y el resto correrá a cargo de la Mancomunidad, que aportará, también durante la ejecución de las obras, un importe de 2,6 millones de euros. La cantidad restante (4 millones) será anticipada por ACUAES mediante la contratación de una operación financiera que será recuperada de la Mancomunidad una vez finalizadas las obras e iniciada la explotación de la infraestructura, en un plazo máximo de 6 años.

Firmado el convenio y una vez que el MITECO autorice el proyecto, ACUAES procederá a la inmediata licitación de las obras, trámite que ya ha sido autorizado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil, en respuesta a la urgente necesidad de que las obras se inicien a la mayor brevedad posible.

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO

Las obras consisten en la ejecución de una red de conducciones que permitirán utilizar las aguas embalsadas en la Presa de Rules para llevarlas por gravedad hasta la ETAP de Palmares y a las diferentes comunidades de riegos situadas a la cota 200, así como permitir en un futuro la interconexión entre los sistemas de riego de las cotas 200 y 400.

El proyecto incluye la ejecución de dos conducciones paralelas de abastecimiento y riego en una longitud de 16,4 km cada una, con inicio en las proximidades de la Presa de Rules en el final del tramo actualmente construido bajo el vano del puente de la carretera A-346 (Órgiva – Vélez de Benaudalla) y final en el P.K. 16+400, en el que las conducciones se separan hasta finalizar en sus correspondientes puntos de entrega.

La conducción de abastecimiento, diseñada para transportar hasta 1.270 l/s, finaliza en la cámara de rotura proyectada junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Palmares, gestionada por la Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada.

Por su parte, la conducción de riego termina en la cámara de rotura de la interconexión de Palmares y previamente suministra las demandas de riego de las comunidades de regantes de Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Incluye estatubería una toma para la futura conducción de riego a la cota 200 en la margen izquierda del Guadalfeo.

Asimismo, se acometerán las obras de un edificio de control y explotación en el término municipal de Vélez de Benaudalla, en la margen derecha del río Guadalfeo, en las proximidades de la Central Hidroeléctrica de Izbor, junto a la futura nueva estación de bombeo de la interconexión del Guadalfeo y sus instalaciones auxiliares.