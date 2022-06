La alcaldesa de Almuñécar convoca un pleno para hacer efectiva su renuncia

El Ayuntamiento de Almuñécar ha convocado una sesión extraordinaria y urgente este miércoles a las 8:30 horas para presentar de forma formar la renuncia voluntaria de la actual alcaldesa sexitana, Trinidad Herrera, tras conseguir el escaño andaluz. Herrera se convierte en el número tres en las listas para el Parlamento de Andalucía por la provincia de Granada.

Pese a que se comentó en un primer momento que este paso necesario, ya que ambos cargos son incompatibles, podrían alargar en el tiempo, la popular ha decidido cerrar este capítulo de su vida profesional para dar paso a los siguientes en la lista. En una entrevista radiofónica con Onda Cero, la alcaldesa ha manifestado que para ella "ha sido un honor representar a los vecinos de Almuñécar durante 11 años", y ha asegurado que la alcaldía sexitana "me ha dado mucho a todos los niveles, y nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento".

Herrera ha asegurado que deja en el municipio "muy buenos amigos" y que, como en todos lados, "unos se alegrarán de que me vaya, como es humano y lógico, y otros lo sentirán".

La responsable municipal ha reseñado que "ha habido momentos muy buenos" durante los once años de mandato, y momentos regulares, "el ser humano tiene la capacidad de pasar página con los momentos malos, quizás lo peor ha sido con la pandemia, que en Almuñécar se registró el primer brote de la Costa, por otra parte, tuvimos que cerrar el mercado municipal, ha habido momentos muy duros". Herrara ha remarcado que en los momentos más duros solo podía pensar en las familias del municipio.

La popular forma parte del partido desde 1999, cuando comenzó su actividad política como concejala de Servicios Sociales, posteriormente y desde 2011 ha ejercido el cargo de alcaldesa de Almuñécar, convirtiéndose en la única mujer en ostentar el cargo.

Una vez que se haga efectiva la renuncia de Herrera, el cargo lo asumirá la teniente de alcalde, Beatriz González-Orce (Ciudadanos), quien se convertirá en alcaldesa en funciones hasta la celebración del próximo pleno, sin que pueda pasar más de 19 días entre ambos. Momento en el que, se postulará para el cargo el actual secretario general del partido en Almuñécar y teniente de alcalde del Ayuntamiento, el herradureño Juan José Ruiz Joya. Un relevo para el que deberá contar con el apoyo de toda la agrupación municipal (PP, Ciudadanos y Más Almuñécar) además de contar con el voto positivo de Unidas Podemos, ya que los concejales en la oposición –Convergencia Andaluza (7) y PSOE (3), podrían votar en contra de dicho cambio.

Nuevos tiempos

Trinidad Herrera ha asegurado que es momento de mirar al futuro, ya que tendrá la oportunidad de "trabajar con un Gobierno de Andalucía que ha sido apoyado por la mayoría de todos los andaluces, y eso es motivo de alegría", por lo que lo ha catalogado como un "encuentro de sentimientos" al tener que renunciar a un cargo por el otro. Aunque ha incidido en que Almuñécar "se queda en buenas manos y apoyaré siempre a Almuñécar y la Costa Tropical, y por supuesto Granada, desde la responsabilidad que tenga, y vamos a pelearlo y tirar hacia adelante".

Y ha agradecido a los vecinos del municipio por los años de trabajo, "evidentemente nunca llueve al gusto de todos. Aquellos que me quieren menos, ahora tienen la oportunidad de tener a otra persona al frente del Ayuntamiento, y a aquellos que me han apoyado siempre, gracias". "Ha sido un gran honor, me ha enseñado mucho y de todo se aprende".

De esta forma, el próximo 14 de julio tomará posesión de su acta de parlamentaria andaluza e iniciará una nueva etapa de forma "ilusionante", con "respeto" y "una responsabilidad enorme"