Los chiringuitos de la Costa aumentan un 8% su facturación con respecto a 2022

A falta de unas semanas para que finalice de forma oficial la temporada estival, los chiringuitos de la Costa de Granada valoran de forma "muy positiva" lo que va de año al aumentar más de un 8% la facturación con respecto a datos del 2022, a pesar de que se han incrementado entre un 20 y un 30% el precio de los costes. Datos que el presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa, Francisco Trujillo, ha desgranado tras incidir en la importancia de mantener las playas en buen estado durante todo el año para atraer al turista y seguir manteniendo a un sector que genera entre 700 y 800 puestos de trabajo directos durante todo el año, unos 1.300 en temporada alta.

Un sector que ha conseguido romper casi por completo la estacionalidad de sus servicios, aunque se continúa trabajando en esa dirección, mejorando y acondicionando sus instalaciones para hacerlas más apetecibles tanto para el turista nacional como el internacional. "El turismo es un factor muy importante, se pueden suprimir muchas cosas pero nadie quiere prescindir de sus vacaciones", explica Trujillo, quien asegura que trabajan en atraer a ese público durante los meses previos y posteriores a la época estival. "El turista que venía a la Costa Tropical hace treinta años es totalmente diferente al actual, el que viene ahora es mucho más exigente porque también tiene una oferta mucho más amplia donde elegir".

En este sentido, resalta la importancia de que el empresariado este preparado para atender a este nuevo cliente. Motivo por el que en breve la asociación pondrá a disposición de sus asociados una decena de cursos dirigidos a los empresarios. "Siempre pensamos en la formación para los trabajadores, pero es necesario que los empresarios y gerentes nos reciclemos, actualicemos y nos adaptemos a las nuevas formas de trabajar. Todo ha cambiado mucho y es imprescindible que también nosotros reconozcamos nuestras carencias y las afrontemos con formación especializada". Unos cursos que van desde la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, hasta la resolución de conflictos, gestión del tiempo o experiencia al cliente y calidad del servicio.

Al hilo, Trujillo señala que uno de los grandes éxitos de la asociación a día de hoy es que "no dependemos de ninguna administración, todo sale de fondos propios". Y avanza que están trabajando en distintas líneas de actuaciones que se darán a conocer en próximas fechas y que van encaminadas dentro de la ruta marcada dentro de la Agenda 2030.

Por otro lado, incide en la necesidad de que se lleve a cabo el Plan de Defensa del Litoral. "No podemos perder ni 100 ni un metro de playa porque perdemos competitividad frente a otras provincias". Además, recuerda una de las reivindicaciones de la asociación: que se incluyan los espigones de Almuñécar y Carchuna- Calahonda al documento ya redactado. "Hay playas en las que no son necesarios los espigones, solo reparar escolleras o alargar algunas que ya están hechas, pero exigimos que se hagan lo antes posible, no podemos seguir viendo como pequeños temporales hacen cada vez más daño a nuestras playas".

Sobre el espigón de Motril, el más avanzado, dice que llevan tiempo diciendo que van a empezar. "Creíamos que en septiembre sería la fecha, y aún no está ni licitado, aún se pueden dar mucha prisa y que entre dentro de los plazos, pero es difícil. Sólo esperamos que las obras no coincidan con la temporada fuerte, no nos gustaría ver camiones dentro de la playa en temporada alta".