Casi medio centenar de denuncias en Almuñécar por no cumplir las medidas restrictivas de coronavirus

La Policía Local de Almuñécar, en la costa de Granada, ha centrado sus propuestas de sanciones desde el pasado 4 de noviembre y hasta este pasado lunes en la aplicación de restricciones debido a la pandemia del Covid-19, con la apertura de 42 expedientes, la mayoría por el no uso de mascarillas por parte de vecinos.

También destacan los expedientes abiertos por la desobediencia en el toque de queda por parte de algunos establecimientos del municipio sexitano, según ha informado el jefe de la Policía Local, Manuel Ledesma, en una nota de prensa del Ayuntamiento de Almuñécar.

"Hasta el momento, desde el pasado día 4 de noviembre, se han tramitado y propuesto para sanción un total de 42 expedientes. De esta cantidad 21 expedientes se han realizado a vecinos por no usar la mascarilla; 19 expedientes se han tramitado para sanción a distintos establecimientos por no acatar la norma sobre el toque de queda, donde no solamente se regula la hora, sino también el desarrollo del mismo. Tan solo hemos realizado dos expedientes de sanción debido a la movilidad", ha explicado Ledesma.

Por su parte, el edil de Seguridad, Francisco Robles, ha destacado el esfuerzo que viene realizando la plantilla de la Policía Local en materia de control en la calle, tanto en Almuñécar como en La Herradura. "Asimismo, es de agradecer la colaboración que venimos manteniendo con la Guardia Civil para el control de la movilidad y la aplicación de lo que denominado como toque de queda, ya que el municipio es amplio y con accesos que comunican con la vecina provincia de Málaga" y con Granada por la autonómica 4050 o por la A-7 o la N-340, ha señalado el edil de Seguridad.

Robles ha aprovechado para realizar una llamada "a la colaboración y responsabilidad de los vecinos, para que cumplan las indicaciones de los responsables sanitarios". El pasado 4 de noviembre, el Ayuntamiento de Almuñécar informó de que la Policía Local tramitó un total de 33 denuncias desde que se decretó el confinamiento perimetral, con toque de queda entonces entre las 23:00 y las 6:00 horas y restricción de horarios en establecimientos públicos.