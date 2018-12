La deuda del Ayuntamiento de Motril baja 24 millones de euros en tres años

El Ayuntamiento de Motril terminará el año 2018 con un remanente negativo de tesorería de aproximadamente siete millones de euros, esto es, 24 millones de euros menos de deuda que los que el actual equipo de gobierno se encontró a su llegada en 2015, a pesar de no haber podido aprobar ningún presupuesto en estos tres años al estar en minoría.

Así lo explicó el concejal del Economía del Consistorio motrileño, Francisco Sánchez Cantalejo (PSOE), quien apuntó que cada año se han hecho una media de 67 modificaciones al presupuesto heredado del anterior gobierno del PP. “El documento al final no tiene nada que ver con el que nos encontramos”, subrayó.

El gobierno municipal, formado por una coalición entre PSOE y Partido Andalucista, no ha obtenido apoyo del resto del Pleno durante los tres años de mandato por lo que no se han aprobado las cuentas municipales y se viene trabajando con un presupuesto prorrogado que “si lo estudias realmente no tiene nada que ver con el documento original del PP de todos los cambios que se le han hecho”, indicó.

La “disciplina y el autocontrol” han sido la base para lograr la reducción de la deuda desde los 31 millones iniciales. A su llegada al gobierno local se impusieron normas de contención de gasto; entre ellas, un Plan de Disposición de Fondos y un Plan de Pago a Proveedores, “dos medidas que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia para impedir su incumplimiento”.

La deuda con los proveedores ha pasado de 13 millones de euros a cero reduciendo el plazo de pago a 30 días, el mínimo para cumplir con los trámites de aprobación de pago. “Los profesionales no querían trabajar con el Ayuntamiento porque las facturas se eternizaba y al agilizarlo se consigue volver a mover la economía en la calle”, añadió.

Se ha acabado con grandes deudas que arrastraba el Ayuntamiento como el pago de la deuda mantenida con la Seguridad Social por la empresa municipal de limpieza Limdeco de cuatro millones de euros, con Correos para el envío de notificaciones y la deuda con los bancos se mantiene “al día”.