Los centros educativos de Almuñécar y La Herradura celebran una marcha por la igualdad por el Día de la Mujer

Más de 700 alumnos de los centros de los centros educativos de Almuñécar y La Herradura han participado en la tradicional ‘Marcha por la Igualdad’ que el municipio sexitano celebra en vísperas del Día de la Mujer para impulsar los valores de igualdad, respeto, responsabilidad, cooperación y la no violencia entre los más jóvenes.

El objetivo de esta marcha impulsada por el Consistorio a través del Centro de la Mujer y la concejalía de Igualdad, que cuenta con la participación de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, es educar en igualdad a las futuras generaciones para estos valores entre hombres y mujeres.

'Nosotros damos el paso por la igualdad no asociando la ropa y la forma de vestir a un género', 'La igualdad germina en ti' o 'Si no hubiera violencia, seríamos mejores personas', son solo algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas reivindicativas. Las risas, algún que otro grito y la ilusión desbordante tampoco podían faltar a una cita especial en la que el alumnado de los distintos centros han leído una serie de lemas relacionados con el día.

Leire, Marcelo y Anabel son tres compañeros de clase de tercero de la ESO del IES Villanueva del Mar que tienen claro lo importante que es seguir celebrando este día y reivindicar la necesidad de seguir trabajando por la igualdad real, por ello han elegido la viral BZRP Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira y toda la repercusión negativa que ha tenido para reivindicar el papel de la mujer.

"Nuestro lema es 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres actúan', creemos que es un ejemplo claro y actual de lo necesario que es este día para nosotras y nosotros. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de libertad de expresión y creación y con este lema creemos que se incide en la lucha activa por la consecución de la igualdad real de los derechos de las mujeres", explica Marcelo.

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres actúan' hace referencia a todo lo que se le solicita socialmente a la mujer ante las determinadas situaciones, especialmente a lo referente a los sentimientos. Se le pide que no hable de ciertas cosas y que los trapos sucios se lavan en casa, que siga callada, que no exprese abiertamente la fortaleza ante la adversidad porque es preferible refugiarse en el llanto y la soledad, en la falta de solidaridad, o en su responsabilidad como madre, entre otros", indica Leire, quien añade que en consenso con la clase, han elegido esta canción al haberse convertido en "la banda sonora utilizada para desatar una serie de comentarios machistas que han puesto de manifiesto que todavía queda mucho camino por andar, que el feminismo se trabaja y que es necesario. Es el motivo por el que hoy estamos aquí, porque sin feminismo no habría lucha ni avance social, ni seríamos libres de expresar quienes somos y lo que sentimos. Las mujeres ya no estamos en un segundo plano, las mujeres ya no lloramos, las mujeres actuamos".

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, agradece el trabajo realizado por los maestros y profesores del municipio por prestar su compromiso en la iniciativa y "por educar y concienciar a nuestros hijos para que el día de mañana vivamos en una sociedad más justa e igualitaria". Además, incide en que está en manos de los propios alumnos "coger el relevo cuando os toque para seguir avanzando en la tan ansiada igualdad entre los hombres y mujeres, y para ello, el conocimiento, la educación y el respeto son la base de una sociedad para que avance en las mejores decisiones y en la que participemos todos, mujeres y hombres en igualdad de condiciones".

Ruiz Joya añade que "la igualdad, la libertad, la justicia, son los principios irrenunciables de la sociedad y que tenemos la obligación entre todos de avanzar y seguir adelante. Debemos dignificar la lucha de miles de mujeres que antes que nosotros dieron la batalla por la igualdad a lo largo de la historia, y ayudar a las que lo hacen hoy a las que por su puesto que nos sumamos los hombres. Convirtiéndose esta marcha por la igualdad en un compromiso de por el presente y el futuro de la igualdad de nuestra sociedad".