La dársena motrileña cierra el 2022 con un incremento del 14% en las escalas de buques

El número de buques atracados en los muelles del Puerto de Motril el año pasado se ha incrementado un 14%, pasando de 560 escalas a 636, entre mercantes, ferris y cruceros. A este dato de crecimiento se añade que la capacidad de carga de los barcos ha sido superior.

"En el caso del Puerto de Motril, las inversiones realizadas por los operadores y consignatarios y la mejora de las infraestructuras públicas ejecutadas hacen que lleguen barcos de mayor porte, lo que se traduce en una disminución de los costes logísticos para nuestras empresas y, por tanto, que sean más competitivas en los mercados", ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

La competitividad de un puerto se mide, entre otros parámetros, por esa capacidad de carga de los buques que hacen escala, lo que en el argot marítimo se conoce como GT, y por los elementos de mecanización empleados para la estiba y desestiba de las mercancías.

El transporte marítimo a nivel mundial camina hacia la optimización de los recursos con el fin de movilizar más volumen de carga en barcos cada vez de mayores dimensiones, lo que redunda en la disminución del precio de la tonelada movida.

Por la naturaleza de los productos transportadas en las bodegas de estos barcos, la mayoría corresponden a carga general y graneles sólidos, principalmente de exportación, el caso de los distintos minerales procedentes de la provincia de Granada. Le siguen en número de escalas los ferris que conectan Motril con Melilla, Nador, Alhucemas y Tánger-Med. y la carga líquida.

Durante el año pasado la mayor carga se realizó a bordo del Grand Hermes, concretamente 44.198 toneladas de celestina que fueron exportadas a China, seguido del buque Luca, con 35.800 toneladas de mineral de yeso, también de exportación, que tuvieron como destino Montevideo (Uruguay).

En cuanto a las mayores esloras, es decir la longitud entre la proa y la popa, destacan los cruceros Borealis, con los 238 metros, Spirit Of Discovery (236,7), Seven Seas Splendor (224) y Seven Seas Voyager (206,5 metros).