¿Qué ha pasado con los espigones de La Rábita y Salobreña?

Hace pocos días los vecinos de la Costa recibieron una noticia que llevaban tiempo esperando: la salida de la licitación las obras del espigón de Playa Granada, una infraestructura muy reclamada en el litoral granadino para acabar con los distintos destrozos que se registran tras los temporales. El ansiado espigón de Motril está cada vez más cerca, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que debería estar terminado para 2025. Sin embargo, ponen sobre la mesa la necesidad de acelerar los plazos para poner en marcha todos los espigones y proyectos de defensa del litoral reclamados, para asegurar sus playas y que no sufran más contratiempos con el cambio de dinámicas del mar.

La propia Plataforma por las Infraestructuras de la Costa ha reclamado en distintas ocasiones la necesidad de realizar un nuevo estudio que actualice el Plan de Defensa del Litoral de 2017, al entender que durante este tiempo la dinámica del litoral ha cambiado, y hay playas que en su momento no se tuvieron en cuenta para el estudio que a día de hoy sufren las consecuencias, como por ejemplo Almuñécar y Carchuna- Calahonda.

La noticia de la salida de la licitación de las obras del espigón de Motril ha sido, aunque con prudencia, muy bien recibida, no obstante, desde el Grupo Parlamentario de Vox señalan en un escrito presentado a la mesa del Congreso de los Diputados, que aún quedan por resolver "los proyectos de espigones de Albuñol, La Rábita y Salobreña, que acumulan siete años de retrasos desde la publicación del plan para la protección de las playas del litoral granadino".

En este sentido, el diputado de Vox por Granada en el Congreso, Jacobo Robatto, ha calificado de "inadmisible" la dilación del Gobierno en dar respuesta a una reclamación histórica de la Costa de Granada y ha puesto como ejemplo los destrozos causados por la borrasca Karlotta, que la semana pasada arrasó con el arenal de distintas playas y provocó que distintas infraestructuras de las playas de Albuñol, como casetas, pasarelas o bancos, acabaran bajo el agua del mar. "Con el dinero que se tiene que invertir cada año en regenerar las playas tras los temporales prácticamente ya se podrían haber costeado las obras de los espigones de no ser por la inexplicable falta de compromiso de los diferentes gobiernos".

Sobre el anuncio de la licitación del espigón de Playa Granada, Robatto ha pedido que las obras, una vez se adjudique el proyecto, no interfieran con la temporada de Semana Santa y verano en la Costa de Granada "El Gobierno ya anunció que las obras iban a comenzar este pasado mes de septiembre, por lo que le instamos a que sea sensible con la economía de Motril y que estipule un calendario para las obras que no perjudique a los vecinos y empresarios".

Sobre la posibilidad de que las obras infirieran en la temporada turística de la Costa, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, aseguró hace pocas fechas, coincidiendo con la celebración de una expoasamblea de los empresarios de playas que, se respetarían los plazos para que el turismo del litoral no sufriese ningún contratiempo.

Los espigones de la Costa

Montilla explicó que no hay que obviar que el cambio de las dinámicas se deben al cambio climático, con lo que "tenemos que acelerar desde la administración porque la situación se agrava, nuestro próximo objetivo es el proyecto de defensa de la playa de La Rábita, pero a partir de ahí todo el Plan de Protección del Litoral que aprobó el Gobierno de España hace muchos años y que ha estado mucho tiempo parado, pero desde 2018 está funcionando y no se ha parado, aunque vaya más lento de lo que quisiéramos". Algo que genera confusión entre los vecinos del litoral que no entienden como el espigón de La Rábita ha pillado la delantera al de Salobreña, que se suponía que tendría que ser el siguiente en salir, según los distintos anuncios realizados desde el gobierno en el último año.

Según apuntaron fuentes del Gobierno a Granada Hoy, el espigón de Salobreña se encuentra ahora mismo en fase de supervisión técnica respecto al Estudio de Impacto Ambiental -que es una parte del proyecto, pero que para este caso se hizo aparte por la complejidad de la actuación-. Ambos trámites van en paralelo.

La Declaración de Impacto Ambiental la tramita la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y los aspectos técnicos los supervisa la Dirección General de Costas, de quien depende el Servicio Provincial de Costas. Para que el proyecto quede aprobado definitivamente debe contar con declaración de impacto ambiental favorable.

El espigón de Salobreña lleva bastante tiempo estancado en su tramitación ambiental, esto se debe en cierta medida a que en su momento el departamento ambiental del Ministerio decidió que el procedimiento que se tenía que seguir para aprobar o rechazar dicho paso necesario, sería e de la declaración ordinaria, mientras otros proyectos se han regido por la declaración simplificada. Es decir, los tiempos se alargan debido a la gran cantidad de aspectos ambientales a tener en cuenta por el impacto que podría tener sobre la biodiversidad de la zona.