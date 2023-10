Unos por el mar y otros por el aire: inmigrantes y líderes europeos desembarcan en Granada

Unas 1.175 personas han sido atendidas en lo que va de año, hasta el 18 de septiembre, en la provincia de Granada por voluntarios de Cruz Roja tras llegar en patera hasta algún punto del litoral, una cifra aproximada si se tiene en cuenta que en las últimas fechas el flujo migratorio no ha cesado y son varias las embarcaciones que han conseguido llegar a tierra. Sólo en las últimas 24 horas efectivos de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han trasladado al puerto de Motril a 27 personas de origen magrebí, entre ellas dos mujeres y un menor, que navegaban en dos embarcaciones, y a primera hora de este miércoles otras 15 personas, entre ellas dos menores, han sido detenidas por la Policía Nacional tras alcanzar la playa de Torrenueva Costa a bordo de una pequeña embarcación de fibra.

Llegadas que se producen a pocas horas de que comience la reunión de los principales líderes europeos en la capital de Granada, donde está previsto que el debate migratorio sea uno de los asuntos más importantes a tratar, después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo solicitase por carta tanto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Se trata de un tema candente y uno de los grandes retos que preocupa a los distintos líderes europeos que buscan la forma de reducir la cifra de migrantes que llegan hasta los distintos países por las rutas migratorias. Un debate sobre el que ya hay unas líneas marcadas tras el anuncio del acuerdo alcanzado este mismo miércoles por los Veintisiete para reformar y transformar el Pacto de Migración y Asilo, referente a la gestión de crisis, y en el que llevaban trabajando más de tres años para intentar llegar a un acuerdo. Aunque este acuerdo es solo el principio, pues ahora tendrán que comenzar las negociaciones para ver los puntos exactos que se acuerdan para aquellas personas que migran de sus países de origen por razones de guerra, pobreza o persecución, y sobre todo, en que lugar quedará la seguridad en las fronteras.

Precisamente, uno de los puntos importantes que se incluyen dentro de este gran pacto permitirá a los Estados miembros adaptarse a la situación de crisis en el ámbito de asilo y migraciones, agilizando los trámites en las solicitudes y procedimientos de asilo en fronteras, o medidas de apoyo a la Unión Europea y sus estados miembros para que el país que presta su apoyo se haga cargo de la tramitación de las solicitudes de protección internacional con el objetivo de ayudar al país que se encuentre en una situación de crisis; o la solicitud de apoyo financiero u otras medidas de solidaridad.

Las opiniones sobre dicho acuerdo no han tardado en llegar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado a través de un comunicado que se ha dado "un gran paso adelante en una cuestión crítica para el futuro de la UE. Con el acuerdo de hoy estamos ahora en una mejor posición para alcanzar un acuerdo sobre todo el Pacto de Asilo y Migración con el Parlamento Europeo antes de que finalice este semestre".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado a través de su cuenta oficial en X que el acuerdo político entre los Veintisiete supone "un verdadero punto de inflexión" que permite avanzar en las negociaciones finales entre la Eurocámara y el Consejo para "unidos" lograr aprobar Pacto de Migración y Asilo "antes de que finalice este mandato". En la misma línea y por la misma red social, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha señalado que el acuerdo de los Estados miembros sobre el Reglamento de Crisis "es un paso importante que pone fin al estancamiento de uno de los mayores desafíos de nuestra generación".

Las oenegés y asociaciones, en contra

En el contexto de la celebración de la Cumbre europea en Granada, desde APDHA Granada, Natalia García, ha explicado a Granada Hoy que están "extremadamente preocupados" por la llegada de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al considerar que tiene una "deriva racista y xenófoba", así como que "nunca ha sido especialmente garantista con los derechos de las personas migrantes y refugiadas", lo que ha derivado en un sentimiento "nacionalista" y "populista" que "vuelve a utilizar la migración como arma de batalla política y que no se preocupa lo más mínimo por la vida de las personas migrantes y refugiadas que llegan a territorio europeo".

García ha incidido en que un ejemplo de ello son las muertes que se están produciendo en Italia con las llegadas de migrantes, "en la frontera sur se estima que son más de 20.000 muertos en lo que va de año en todo el territorio europeo", y ha remarcado que las previsiones no son nada halagüeñas con respecto a la garantía del asilo, con planes que "prevén poder devolver a las personas migrantes a países por los que han transitado, ni siquiera a sus países de origen".

Sobre el acuerdo anunciado ha incidido negativamente en la posibilidad de extender el periodo en el que dichas personas en situación irregular se encuentran retenidos, "no beneficia a nadie tener a las personas presas simplemente por una infracción de un hecho administrativo", algo que consideran "injusto" y que no debería producirse. En cuanto a la mejora en los trámites de asilo, ha considerado que habrá que esperar a ver en que consisten realmente esas mejoras ya que "ahora mismo, ni siquiera con las medidas que tenemos, se garantizan los derechos de las personas migrantes".

Sobre la petición de que los países del bloque compartan responsabilidades o repartan los costes, ha reseñado que "al final lo que están haciendo es mercantilizar a las personas migrantes". "Cada vez vemos más como los países no quieren aceptar a las personas migrantes en sus territorios y están peleando constantemente por ver como se los reparten y de qué manera, no es el enfoque adecuado. Sin duda no es el de los derechos fundamentales, lo que tiene que estar en el centro del debate es la vida de las personas, y a partir de ahí empezar a construir".

Desde Amnistía Internacional han señalado a través de un comunicado que el acuerdo "corre el riesgo de dejar a personas varadas, detenidas o indigentes a lo largo de las fronteras de Europa" y que "no hará nada para mejorar la protección de los solicitantes de asilo en la UE". Además, han solicitado que "la prisa por llegar a un acuerdo no lleve a que los derechos humanos queden de lado en el proceso" y confían en que se garanticen los derechos fundamentales.

En la misma línea, Luis Campos, de Emergencia Frontera Sur, ha señalado que, pese a que "hay que ser prudentes con las medias, ya que habrá que verlas en mayor profundidad, el acuerdo de agilizar los trámites en el caso de la solicitud de asilo es una buena noticia, aunque puede convertirse en un arma de doble filo. Una solución podría venir de la mano de facilitar que estas personas pudieran hacer dichas solicitudes desde sus países de origen, posibilitando así el tránsito de personas sin problema".

Al hilo, y sobre la posibilidad de ampliar los tiempos de estancia en los centros de internamiento se opone tajantemente. "Son detenciones ilegales, no son criminales, lo único que han hecho es cometer una falta administrativa por lo que no tiene sentido encerrarlos en estas cárceles y encima alargar su tiempo de estancia".

La nueva ley establece el marco que permitirá a los Estados miembros abordar situaciones de crisis ajustando ciertas normas, por ejemplo en el registro de las solicitudes de asilo o el procedimiento de asilo en la frontera.