Un lustro y 18.000 vidas en juego por cruzar el mar: la radiografía de la inmigración en Granada

El de 2008 no fue un verano cualquiera. Aquel año, que muchos recuerdan como el de la Eurocopa de España, esa que supuso el pistoletazo de salida al auge de la selección, fue el primero que comenzó a cuantificarse de forma oficial un drama que año tras año había estado presente, sobre todo en zonas costeras como Granada, y que no paraba de aumentar: el de aquellos que se juegan la vida en el Mediterráneo en busca de una oportunidad al otro lado del charco. Aunque el fenómeno migratorio en Granada se remonta al año 1991 -fue la primera vez que se tiene constancia de la llegada de una patera a la costa de la provincia, concretamente a Castell de Ferro-, aquel verano de 2008 las cifras apuntaban a que la inmigración no era algo puntual. Y así se comprobó. Con el paso de los años, decenas de miles de personas de origen africano, muchas de ellas sin fortuna, han tratado de empezar "una nueva vida" jugándose la suya a bordo de una patera. Y es que en el último lustro han sido más de 18.000 los inmigrantes rescatados en el litoral granadino.

Desde el año 2016, hasta el pasado 2020, un total de 18.094 inmigrantes han sido rescatados y trasladados hasta la costa de Granada, tras haber sido localizados en patera en aguas del Mediterráneo. Sin embargo, esta cifra es aún mayor si a ella se le suma los más de 400 que han sido rescatados durante el primer semestre de este año, según los datos facilitados a Granada Hoy por la Subdelegación del Gobierno. Entre enero y junio de este 2021, han sido 375 hombres, 18 mujeres y 25 menores los que han arribado al litoral granadino, siendo prácticamente la totalidad (367) de origen marroquí, un reflejo (o consecuencia) de la crisis política que se vive entre España y Marruecos. Y es que, según se recogen en los datos a los que ha tenido acceso este diario, el pasado año la gran mayoría de personas que trataban de llegar a costa eran subsaharianos.

Según el desglose mensual, en enero fueron 135 inmigrantes los rescatados en el litoral granadino, de los que 87 eran marroquíes y 48 subsaharianos. La cifra total supera a la registrada un año antes, cuando fueron 133 en total. Sin embargo, la comparativa de uno y otro semestre demuestra un descenso de la inmigración este 2021. Frente a las 609 personas rescatadas en el mar el pasado año (133 en enero, 287 en febrero, 118 en marzo, ninguna en abril, 64 en mayo y 7 en junio), el semestre de este 2021 -hasta el 28 de junio- han sido 415, de las que, además de las 135 de enero, hubo 72 en febrero, misma cifra que se repitió en marzo, 77 en abril, 39 en mayo y 20 en junio. Es decir, se ha apreciado una caída de la inmigración superior al 31%, por lo que, a expensas de que pase el verano, periodo tras el que más suele aumentar el número de pateras, de momento parece romperse la tendencia ascendente que volvió a recuperarse el pasado año.

En 2020 fueron un total de 1.624 las personas rescatadas en patera, siendo febrero (287), septiembre (262), octubre (217) y noviembre (210) los meses con más flujo migratorio registrado. A lo largo de este año, fueron 1.331 varones, 143 mujeres y 150 menores los rescatados, siendo 810 de origen subsahariano, 659 marroquíes, 96 argelinos y 59 de otras nacionalidades. La cifra total, que a mediados de año era inferior que la del periodo anterior, fue finalmente superior a la registrada en 2019, año en el que fueron 1.466 (de los que 192 eran mujeres y 68 menores).

Pese a ello, el año más crítico en materia migratoria, con diferencia, sigue siendo el 2018, en el que un total de 9.406 personas cruzaron el Mediterráneo hasta llegar a la costa granadina. Este año, en el que se batieron todos los récords de llegadas de pateras y se evidenció la por entonces grave falta de capacidad para la atención de inmigrantes en el Puerto de Motril -batalla que aún continúa abierta por parte de los sindicatos policiales-, fueron 7.772 varones, 1.316 mujeres y 318 menores los rescatados, siendo la mayoría (8.638) de origen subsahariano.

Un año antes, en 2017, Granada registró un total de 3.701 (más de 3.300 de ellos eran subsaharianos), siendo el segundo periodo del último lustro con mayor inmigración en la provincia, mientras que en 2016, el cual se sitúa como el tercero, la cifra total fue de 1.897, siendo más de 1.600 subsaharianos.