La nueva normativa de la Junta no afecta a las playas de la Costa Tropical de Granada

La Junta de Andalucía sigue incidiendo en la forma de ganarle terreno al Covid. Para ello ha implementado nuevas medidas publicadas en el BOJA este miércoles, algunas de las cuales afectan directamente a los municipios que tienen playa. En concreto, se exige cerrar las playas por la noche para que no haya actividades de ocio, botellones o esparcimiento en grupo. No obstante, este nuevo toque de queda apenas afecta a las principales localidades de la Costa Tropical de Granada porque o bien ya han actuado así todo el verano o porque como Motril argumentan que apenas hay visitantes y no tiene sentido decretar el cierre.

En el caso de Almuñécar y Salobreña, los otros dos con mayor afluencia a sus playas, ya han estado limitando el acceso nocturno desde que comenzó la temporada veraniega en junio cuando entró en juego la desescalada y llegaron los primeros baños tras el estado de alarma.

El Ayuntamiento de Motril no va a decretar el cierre de las playas, que están fuera de su núcleo urbano, y con poca afluencia en estas fechas por las noches, han indicado las fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Por su parte, los consistorios de Almuñécar, con bando que cierra las playas desde junio entre las 23:00 y las 9:00 horas, y Salobreña ya limitaron los accesos a las playas en horario nocturno con el inicio de la temporada estival, y la nueva normativa no modifica su funcionamiento en este tema.

En concreto, el BOJA señala que "los ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el cierre de las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras actividades de carácter individual, en el intervalo horario de 21:30 a 7:00 horas del día siguiente, exceptuándose en todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas que se regirán por el horario establecido para los mismos".

Por ejemplo, en Salobreña, el horario de baño, desde que dio comienzo la temporada, con los servicios de playas activos, es de 8:00 a 21:00 horas, han resaltado las fuentes municipales consultadas en esta localidad del litoral granadino.

Ni la pesca ni las actividades deportivas individuales se limitan, y los chiringuitos pueden seguir estando abiertos en su horario, esto es, hasta como máximo las 1:00 horas. Los municipios más pequeños de la Costa Tropical tampoco cuentan con una afluencia en estas fechas que los lleven a implementar nuevas medidas.

En este sentido, la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, ha explicado que no dispone de Policía Local para implementar en las playas a esa hora medidas, que, por otro lado, ve innecesarias al no haber "ninguna persona" pues "hace frío".

Con una actividad eminentemente agrícola, la población no se queda en la playa hasta tarde, y los visitantes de segundas residencias ya se han ido en su mayoría, ha explicado Antequera, que ha agregado que, como en el resto de municipios, la prioridad ahora es la vuelta al colegio.

Más de 600 actuaciones en Almuñécar

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almuñécar ha contabilizado un total de 622 actuaciones, que han realizado los socorristas que se reparten por los cinco puestos de socorro de las playas de San Cristóbal, Puerta del Mar y Velilla, así como Marina del Este y La Herradura, desde que comenzó la temporada de verano, el pasado 19 de junio hasta el 31 de agosto, alcanzando un total de 71 días.

Son los datos dados a conocer en una nota de prensa por el Área de Seguridad del Ayuntamiento sexitano, que dirige, Francisco Robles Rivas, quien ha reseñado que ha sido un verano "muy tranquilo" y que no ha habido que "lamentar ningún accidente grave" en las playas, cerradas en las noches esta temporada.

Salobreña organiza una limpieza coral de las playas

El área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Salobreña ha organizado una Limpieza de Playas para el próximo domingo 6 de septiembre, una actividad que, al igual que las que se han venido desarrollando durante todo este verano, busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno y nuestro medio ambiente.

Así, esta actividad está destinada a todas las edades y se desarrollará por equipos. Comenzará a las 9:30 horas cuando los participantes deberán llegar al punto de encuentro. Allí se repartirán todos los utensilios necesarios para la limpieza: guantes, cubos y bolsas. A las 10:00 horas se comenzará con la limpieza que finalizará a las 12:00 horas. Tras el recuento de bolsas recogidas, a las 12:30 horas los asistentes podrán disfrutar de una aperitivo cortesía de 18 Nudos Surf Club para terminar la jornada a las 13:00 horas.