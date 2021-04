Un pleno extraordinario como lo era el "catedrático de la amistad" de la Cámara de Motril: el adiós a Ángel Gijón

"Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como a una ventana llena de sol". Si esta cita de Federico García Lorca hubiera que ilustrarla con un rostro, en la Costa Tropical sería, sin duda, el de una persona que supo ver más allá de lo que había en su tierra y pelear por lograr que ésta prosperase; que cada vez que descolgaba una llamada a cualquier periodista, los roles de entrevistador-entrevistado desaparecían, para dar paso a una conversación entre amigos en la que uno siempre sacaba en claro -además del gran potencial que hay en el litoral granadino aún sin explotar- que al otro lado del teléfono había una de esas personas a las que siempre hay que tener cerca. Por eso, cuando este 30 de abril se le rindió homenaje nadie quiso perdérselo y quienes lo hicieron, aún lo lamentan. Porque se han cumplido dos meses de su marcha, pero el vacío no desaparece. Porque Ángel Gijón se lo merecía todo y así se demostró este viernes.

Con solemnidad, pero un sinfín de cariño, la Cámara de Comercio de Motril (CCM) convirtió el Auditorio del Centro de Desarrollo Turístico de la localidad en el lugar donde celebrar un Pleno Extraordinario, pero no tanto como la persona a la que se homenajeaba: quien había sido su presidente durante la última década, Ángel Gijón, cuya vida se apagó en febrero a consecuencia de eso que tanto nos ha quitado y nos sigue arrebatando, el Covid-19.

"La esperanza en el futuro estuvo siempre muy presente en el alma de Ángel Gijón. Tuvo la virtualidad de ver más allá de los condicionamientos y lastres que tenía nuestro pueblo. Su carácter visionario de ese futuro había veces que asustaba, pero a él no. Él creía en las realidades de una zona que solo debía creer en sí misma y activar el resorte adecuado para levantar el vuelo, Motril está emergiendo como un gigante social, cultural, económico y humano". Con estas palabras, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, fue la encargada de inaugurar un pleno en el que se demostró, en palabras de la alcaldesa, cómo todos coincidían en quién era Ángel: "Precursor en su propio tiempo y adelantado; inteligente y capaz lo que nadie pudiera imaginar. Un hombre que dio el todo por el pueblo, que estuvo firmemente convencido de que Motril despegaría en esta década y al que este pueblo tiene que agradecerle su amor y condición de que es posible todo ello".

El vacío que ha dejado es innegable, tanto que la familia, su esposa, Manuela Cortés, y su hija, Teresa, no pudieron asistir a un acto en el que pusieron en la voz de un amigo de la infancia de Gijón, Juan Barcelona, su particular visión de quién era Ángel, un "catedrático de la amistad que siempre repartió cariño a raudales". Por eso, las voces del presidente de Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez, del vicepresidente de la motrileña, Julio Rodríguez, o de la gerente de la CCM, Adriana Paredes, se quebraron cuando tomaron la palabra, al igual que la de la cantaora Marina Heredia, amiga de Gijón, que hizo el ruego del último punto del orden del día de ese pleno extraordinario en forma de quejío flamenco, como a él bien le hubiera gustado. Por eso, "aunque ya no esté físicamente con nosotros, todos revivimos su presencia", como dijo su amigo de la infancia. Porque la huella de Ángel Gijón siempre estará presente en la Costa.