El poste de teléfono ubicado en mitad de la carretera en La Chucha se hace viral

Es casi imposible encontrar a alguien que no conozca la existencia del poste telefónico que ha quedado en mitad de uno de los dos carriles de acceso a una urbanización de La Chucha, en Carchuna. La imagen ha corrido como la pólvora en los últimos días por las redes sociales, teléfono a teléfono y distintos medios de comunicación. La calle, que ha sido recientemente remodelada, contaba antes con una jardinera en la parte central, dividiendo los dos carriles, por lo que este poste no molestaba al tráfico. Tras remodelar la calle, poner acerado y retirar las jardineras, ha quedado en tierra de nadie, con el consiguiente peligro para los vehículos que circulan por este punto del litoral granadino, al tener que invadir el carril contrario para poder seguir la marcha.

Algo que los propios vecinos denunciaron en la propia Entidad Local de Carchuna-Calahonda, por el peligro que suponía para los conductores. Por la zona pasan numerosas caravanas, o furgonetas de gran tamaño que tienen que invadir y subirse a la propia acera para pasar. Algo que cabrea a los vecinos que ven como, después de mucho tiempo esperando un cambio de imagen de la zona, se está estropeando antes incluso de su inauguración.

Tras la polémica suscitada en los últimos días, después de que el portavoz del PSOE de Carchuna-Calahonda, Juan Alberto Ferrer, hiciese pública la situación de la calle Palimocho, que achaca a un problema de concordancia entre las empresas que realizan estas obras, y que llevaría así algo más de dos semanas, unos operarios han colocado unos discos de prioridad de paso sentido contrario en ambas lados de la calle para advertir a los conductores del obstáculo que se van a encontrar en la calzada.

"Se supone que la empresa está avisada de que este poste se iba a quedar aquí en medio desde el mismo momento que se empezó la obra, se supone que la ELA tenía constancia, pero ahora dicen que no sabían nada, y también nos han dicho que mañana mismo van a venir a quitarlo, ya no sabemos que es verdad o que no, pero es una pena que estemos así", lamenta Rosario Martín, una vecina de La Chucha desde hace más de treinta años.

Los ocupantes de los coches que pasan por la calle no lo pueden evitar. Muchos de ellos paran para hacer una foto o incluso procesar el motivo de su ubicación. A Inés Maldonado, otra vecina de la urbanización, le pilló de viaje el último tramo de la obra, así que cuando regresó a su casa se quedó asombrada y atónita. "Cuando lo vi pensé: ¿y ahora por dónde me meto yo? Es línea continua, en medio del mismo carril y no sabes que hacer, porque además, la zona está poco iluminada".

Lamentan que hay coches que directamente pasan por encima de la acera, algo que está empezando a dejar marca en el nuevo suelo.

Por su parte, Jaime González, otro vecino de la calle, asegura que hace unos 10 días varios vecinos se dirigieron a la ELA para "dar conocimiento de que el palo seguía en mitad de la calle puesto y para preguntar que cuándo lo iban a quitar. Nos dijeron que la compañía ya estaba avisada desde hace unos tres meses, y que no nos preocupásemos que ya vendrían".

El poste telefónico ha dado mucho que hablar. Casi que ni se esperaban tanta repercusión, aunque es algo anecdótico. "Tarde o temprano lo quitarán y todo quedará en una anécdota para recordar, esto no nos preocupa realmente. El problema lo tenemos al girar la calle", cuenta uno de estos vecinos mientras señala a lo lejos lo que parece una rotonda. "Se trata de una toma de agua, nos dijeron que esto no lo podían meter bajo tierra porque suponía un coste muy elevado, le propusimos a la ELA, ya que se quedaba a la vista, poner encima dos tablas de surf que un vecino había donado para embellecer la calle, el problema es que lo han ampliado y parece una rotonda ovalada que invade uno de los carriles, y esto no lo van a quitar".

La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, en declaraciones a EFE, explica que la calle aún permanece en obras, y que el poste se mantiene en medio de la calzada porque la empresa de telefonía aún no ha pasado por la zona para canalizar el cableado que sostiene. "La obra no está finalizada y Telefónica tiene conocimiento de que ya puede hacer las canalizaciones para soterrar el cableado. La empresa de la obra ha continuado con la remodelación porque tiene que cumplir el plazo previsto".

Las situación la denunció el portavoz socialista, Juan Alberto Ferrer, quien lo calificó como "el despropósito más grande" realizado por la ELA.

Ferrer lamentó que solo se hubieran puesto unos conos a modo informativo, y no se cortase el tráfico de la vía hasta solucionar el problema. "Los cables no están todavía tensados, se mueven con el viento y pueden provocar un accidente", criticó Ferrer.