La privatización del servicio de limpieza de Motril crea discrepancias políticas y el descontento de los trabajadores

El servicio de limpieza de Motril se ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes hándicaps al que los distintos responsables municipales se han tenido que enfrentar sin mucho éxito. Un arma arrojadiza al que los distintos partidos se agarran con más fuerza cada cuatro años con la intención de proponer una serie de soluciones que no llegan o no terminan de cuajar, mientras los vecinos de algunos barrios de la ciudad se quejan, principalmente por redes sociales, por la falta de limpieza, que algunos enseres se dejan en sitios no destinados para ello y pasan días hasta que son retirados o que el baldeo de calles no llega a todas las zonas por igual. Tras el reciente anuncio por parte del equipo de Gobierno del inicio de la licitación de la privatización de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, playas y ecoparque, las discrepancias políticas por dicha decisión no han tardado en surgir, mientras los trabajadores municipales muestran su descontento y anuncian medidas extraordinarias de no llegar a un acuerdo.

Desde el Ayuntamiento aseguran que este contrato de gestión indirecta pretende que una empresa del sector gestione de la mejor manera y más actual todos estos servicios, además de señalar que la licitación permite que las inversiones, que son realmente cuantiosas, sean realizadas por una empresa en vez de recaer directamente en el presupuesto municipal. Estos servicios se han prestado anteriormente con recursos humanos y materiales propios del Consistorio motrileño, primero desde la extinta empresa pública Limdeco y en estos momentos con gestión directa.

El teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, explicó hace pocas fechas que se han estudiado todas las necesidades del municipio, considerando municipios similares y del entorno. "Tenemos una plantilla mermada, en 2018, contábamos con 135 trabajadores de los que actualmente quedan 98. En 2024, tenemos un 25% de absentismo, el servicio es deficitario porque la situación de la plantilla no permite que contratemos personal", a lo que se le suma la falta de medios materiales, "no tenemos camiones, ni barredoras, ni baldeadoras, ni hidrolimpiadoras. Necesitamos una gran inversión en maquinaria y contenedores para que la limpieza de nuestra ciudad, sus playas y sus diseminados sea más intensa y de calidad" Además, resaltó que en municipios similares "hay unas 12 o 14 barredoras actuando diariamente, Motril tiene solo 2 en el mejor de los casos".

Hernández recalcó que la falta de medios y el absentismo hacía que la situación fuese "insostenible", incidiendo en que "solo la reparación de los vehículos actuales asciende a 200.000 euros y contratar servicios extraordinarios para limpiar zonas como el Punto Limpio o San Antonio nos sale más caro queenglobarlo todo en un solo contrato".

Por su parte, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, consideró que con esta medida se daba un "paso necesario" para solucionar el problema del servicio de limpieza. "En losúltimos presupuestos hemos hecho un gran esfuerzo y creemos que esta externalización, que cuenta con una inversión de más de ocho millones de euros, permitirá hacer visible a todos los ciudadanos una completa renovación de los servicios y medios materiales como contenedores y maquinaria especializada".

Sin embargo, no todos los grupos que forman el pleno municipal están conformes con esta externalización. Desde IU Verdes rechazan la privatización, y acusan al gobierno local de "cinismo político" y "deslealtad institucional" al considerar que han "engañando a los trabajadores, a la ciudadanía y a los grupos políticos de la oposición". El portavoz del grupo municipal, José García Llorente, lamenta que la operación para privatizar el servicio de limpieza se inició en el 2011 con la gestión de García Fuentes al frente de la empresa. A partir de ese momento, "el Partido Popular ha seguido una estrategia de manual: descapitalizar la empresa, vaciarla de recursos técnicos y humanos y deteriorar el servicio creando un clima de opinión favorable a sus intenciones privatizadoras".

Al hilo, afea el anuncio de la privatización por los medios de comunicación o instantes antes de hacerse público, sin dar la posibilidad a los partidos de la oposición de conocer los detalles de la decisión. "Están vendiendo esta privatización como el paso más valiente y definitivo para la mejora del servicio de limpieza en Motril, en un ejercicio retórico deleznable". Y resalta que hace unos meses el gobierno municipal anunciaba las principales líneas del presupuesto para 2024, en el que destacaba el "aumento histórico" de la partida presupuestaria en el servicio de limpieza, con un incremento de más de dos millones de euros "para dotar a Motril de los medios suficientes para la mejora de este servicio".

García Llorente considera que la privatización va a ser perjudicial y gravosa para la ciudad y para los vecinos y vecinas. "Lo público siempre es más barato que privatizar o externalizar, porque el beneficio empresarial sale siempre de los contribuyentes".

Por su parte, desde el PSOE de Motril expresan su oposición y rechazo hacia la decisión de privatizar el servicio, y tildan de "incompetencia" y "mala gestión" la realizada por el Partido Popular, que "opta por una solución que evidencia un planteamiento de presupuestos municipales con una base ideológica que discrimina los servicios públicos en favor de la iniciativa privada, mostrando una vez más la mala gestión de los recursos financieros públicos".

La portavoz socialista, Gádor Domínguez, lamenta que el Gobierno municipal convoque un pleno extraordinario para informar sobre el inicio del expediente que decidirá la contratación de la empresa que se quede con el servicio municipal de limpieza, sin haber facilitado datos que las cinco empresas a las que quieren realizar una consulta pública para obtener datos sobre los costes del contrato.

En este sentido, señala que "este proceso de privatización, lejos de resolver los problemas de fondo, abre la puerta a una serie de consecuencias negativas para Motril y sus ciudadanos y ciudadanas", como la pérdida de control público. "La gestión privada del servicio de limpieza va a reducir la capacidad del Ayuntamiento para supervisar directamente la calidad y eficiencia del servicio"; el sobrecoste del servicio incrementando la partida de limpieza de 9 a 11 millones de euros de dinero público, que repercutirá sobre los ciudadanos con la subida de casi un 20% de la tasa de basura realizada el pasado mes de diciembre. Además, resalta que la "privatización vendrá acompañada de un esfuerzo por reducir costes a expensas de las condiciones laborales de los trabajadores; priorizar la rentabilidad llevará a una disminución en la calidad o cobertura del servicio en áreas menos rentables, afectando aún más a la equidad entre distintas zonas de Motril, sin olvidar que si la empresa adjudicataria no ve un retorno inmediato de la inversión ni beneficios, dejará a Motril con una infraestructura de limpieza obsoleta e insuficiente".

El comité de empresa y los sindicatos, en pie de guerra

El anuncio no ha gustado a los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento, que lamentan que "la solución planteada sea buscar a un prestamista que venga a cubrir la incompetencia política manifiesta al frente de la gestión de un servicio público", con medidas como "subir la tasa de basura como ya se hizo en meses pasados".

Reconocen que la situación es "insostenible", sin embargo inciden en que es consecuencia de las decisiones de sus gestores, ya que los trabajadores limpian, cuándo, cómo, y con los recursos que ponen a su disposición los gestores políticos que decidieron en su día "no destinar ni un céntimo en concepto de inversiones".

Proponen la confección de un plan estratégico municipal que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y con el objetivo de dotar a los servicios municipales en general, y en particular y de forma urgente, al servicio de limpieza, de los recursos necesarios para garantizar la prestación de un servicio público a la ciudadanía de calidad. De lo contrario, anuncian que en un corto plazo se verán abocados a una situación de "incertidumbre" y "conflictividad que afectará a todos.

El comité de empresa y los sindicatos han convocado una asamblea con todos los trabajadores para debatir las medidas que llevarán a cabo en caso de seguir adelante con la privatización, y no descartan futuras movilizaciones.