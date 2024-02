Un vídeo viral muestra como las protestas de los agricultores en Francia destrozan un camión de la costa de Granada

Los agricultores franceses continúan inmersos en las protestas tras dos semanas de movilizaciones, tractoradas y piquetes en las principales entradas al país, así como con el colapso de las vías de acceso a los distintos mercados de la zona. Mientras siguen demandando soluciones a sus problemas y amenazan con intensificar las reivindicaciones, los transportistas españoles sufren las consecuencias que ven como los retrasos en las entregas les ocasionan pérdidas millonarias o incluso el deterioro de los productos perecederos.

Las protestas no solo están afectando al tránsito de mercancías, varios piquetes han estado acompañados por actos vandálicos que suponen, además del mal trago y el susto para los conductores, un desembolso económico para las empresas que ven como destrozan sus camiones.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana uno de los transportistas de la empresa Sabio de Toro, con sede en la Costa granadina, fue sorprendido por un grupo de manifestantes que, inmovilizaron el vehículo y tras atar unas cuerdas a las puertas del camión, tiraron de ellas para romperlas. Una imagen que ha quedado inmortalizada a través de un vídeo que uno de los manifestantes grabó y que se ha viralizado después de subirse a TikTok.

El responsable y gerente de Sabio de Toro, José Antonio, explica que el destrozo del camión, al que también pincharon las ruedas, supondrá un desembolso que ronda los 15.000 euros, entre los daños ocasionados en el propio camión y los gastos de desplazamientos, sin contar la mercancía que llevaba que es para tirarla.

Asegura que el chófer está "destrozado psicológicamente" por los momentos de tensión vividos, en el momento "nos mandó vídeos para que viésemos lo que se estaba viviendo allí". La empresa tiene unos 40 camiones en servicio y los trabajadores les aseguran que "tienen miedo" por la situación.

Otros transportistas, como Emilio Moya, socio de Comotrans, lamentan las paralizaciones que los camiones están sufriendo en Francia. "En Francia las huelgas son duras, esto no es nada nuevo, llevamos muchos años viendo como cada vez que hacen movilizaciones allí, hay consecuencias". No obstante, añade, que no han sufrido ningún daño material ni problemas graves, solo la pérdida de tiempo y el sobrecoste que eso supone. Y reconoce que ha visto a través de los medios de comunicación la magnitud de las protestas, "por la televisión si que hemos podido ver como han volcado varios camiones y a otros les han metido fuego.