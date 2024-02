Jornada agridulce para los granadinos en el Campeonato de España de Atletismo

El Campeonato de España absoluto Short Track, anteriormente conocido como "en Pista Cubierta" ha atravesado su segunda jornada con noticias agridulces, ya que Una Stancev ha revalidado su título en salto de altura y Dani Rodríguez se ha clasificado a la final de 200m masculinos, pero otros atletas granadinos no han logrado las marcas necesarias para clasificarse a las finales.

Dani Rodríguez se ha clasificado para la final logrando la mejor marca de la temporada en 200m masculinos, con un tiempo de 20.93 que lo envía directo a la final, que será el domingo a partir de las 11:05 horas.

Por otro lado, la granadina Una Stancev revalidó este sábado su título de salto de altura con un registro de 1.84 metros, mejor marca personal. La final de altura femenina enfrentó a las dos últimas campeonas de España. Una Stancev defendió el título de 2023 ante la gallega Saleta Fernández. Stancev, del club Trops-Cuevas de Nerja, llegó hasta los 1.84 metros.

La otra cara

Jose Luis Jiménez no pudo pasar a la final de 60m masculinos tras quedarse en semis en séptima posición con un tiempo de 6.76. Darío Bruzón no pudo lograr medalla en la final de Longitud donde terminó en noveno lugar con tres intentos. Ben Amar Djellal compitió en una de las pruebas más exigentes, los 1500m masculinos, cuya semifinal dio comienzo a las 11:30 pero no pudo pasar del noveno puesto y no logró la clasificación a la final.