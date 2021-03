Alberto Amezcua ya tiene el billete para Tokio

El sueño se cumplió. El accitano Alberto Amezcua logró su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio tras quedar subcampeón de España con una marca de 1:19:54, donde el marchador estuvo en cabeza casi toda la carrera. “La verdad es que salí con mucha determinación y valentía y en los últimos ocho kilómetros fue cuando cambié el ritmo y nos quedamos solamente mi compañero Diego García, que fue quien quedó primero y que me adelantó en los últimos tres kilómetros” recuerda.

No obstante, el atleta se sintió muy bien durante la competición: “Estoy muy satisfecho, porque buscaba la mínima para los Juegos Olímpicos y ya la he conseguido”. La única pega es que “me he quedado cerca de mi marca personal, pero ser subcampeón de España a pocos segundos del primero es una buena manera de empezar la temporada”, reconoce.

"Ahora mismo y más en la situación en la que estamos no me marco mas allá de la competición que tengo en el momento"

El accitano se encuentra muy feliz tras haber conseguido la marca mínima para los Juegos Olímpicos y por haberse clasificado para el Campeonato de Europa. “Estoy súper contento” declara, porque “el equipo no está todavía cerrado para los Juegos de Tokio, ya que esto ocurrirá en el próximo Campeonato de Europa de mayo pero es verdad que de los cuatro atletas, tres de ellos ya tenían la marca mínima y, en mi caso, yo tenía que realizarla, por lo que es una tranquilidad haberla hecho en la primera competición del año”. Pero Amezcua no quiere parar y ya se está preparándose para el Europeo pero con la tranquilidad de tener ya la marca mínima, por lo que intentará “afianzar esa plaza”.

Próximo objetivo Campeonato de Europa

“Ahora estamos enfocados en el Campeonato de Europa, los Juegos Olímpicos los tenemos en mente, es el objetivo principal y el más fuerte de la temporada, pero primero hay que ir paso a paso”. En esta competición, el accitano tiene claro cual es el objetivo a batir: “Intentaremos revalidar el título de campeones de Europa como hace dos años en Lituania”, comenta aunque en el aspecto individual quiere quedar de entre los cuatro componentes del combinado nacional de 20 kilómetros marcha “entre los tres mejores”, apunta.

Para su próximo reto, Amezcua ya ha comenzado su preparación. Sin embargo, al quedar dos meses para la prueba, va a realizar una “mini pretemporada como hacemos al inicio de la temporada. Consiste en ganar un poco de más volumen de kilómetros y el mes previo será algo más específico como ritmo de competición y cosas que se asemejen a la misma”, explica.

Para los Juegos Olímpicos

Además, añade que la preparación para los Juegos Olímpicos será parecida a la de otros campeonatos y es que “ya llegado a estos niveles, lo que menos conviene es improvisar o hacer cosas que no hayas entrenado antes. Nosotros siempre tenemos la costumbre de que tanto para campeonatos del Mundo como de Europa, y este año para los Juegos Olímpicos, haremos una estancia en altura, por lo que solemos ir a un centro de alto rendimiento en los Pirineos que pertenece a Francia, se llama Font Romeu”. Para culminar su fase de preparación, la más cercana a los Juegos, se desplazará a sitios de costa y humedad.

El objetivo es claro y no es otro que “trabajar en altitud para buscar los beneficios que nos ofrece la altura de tipo fisiológicos para luego, al nivel del mar, marchar con mucha más facilidad”. Junto a ello, y junto a su entrenador, buscará bajar al nivel del mar para “aclimatarse a la situación que podemos tener en Sapporo, que es la ciudad donde el Comité Olímpico Internacional ha determinado que se celebren las pruebas de maratón y marcha y donde se prevé que hará calor y mucha humedad”.

Nueva mentalidad

No obstante, y tal y como reconoce el subcampeón nacional de 20 kilómetros marcha, la mentalidad del atleta ha cambiado por el coronavirus. “Para mí, este parón me ha podido beneficiar en el sentido de que llevo muchos años en el deporte de alto nivel. Venía de dos años relativamente no muy buenos y la no celebración de los Juegos en 2020 me vino bien para resetear y recargar las pilas”, destaca. Por ello, lo que no quiere es ponerse objetivos a largo plazo y matiza que “en la situación en la que estamos, no me marco más allá de la siguiente competición”.