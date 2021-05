Ana Alonso, toda una vida ligada a la montaña en Granada

La granadina Ana Alonso se coronó en el pasado Campeonato de España tras obtener dos medallas de oro y otra de plata. La esquiadora siempre ha estado vinculada a la montaña, lo que le hizo estar cerca de la modalidad en la que ahora compite: “El esquí de montaña siempre había estado un poco presente en mi vida, porque mi padre era guía de montaña y no me dio tiempo a practicar este deporte con él porque falleció en un accidente de montaña”, recuerda.

Inicios

Alonso comenzó su andadura en el esquí de montaña con 18 años, pero previamente ya estaba vinculado con el deporte y la nieve con en esquí de fondo en el que “estuve compitiendo diez años”. Lo que no se esperaba era competir en esta modalidad también. “Cuando comencé a practicar este deporte mucha gente me decía que compitiera, pero yo pensaba que la competición ya la había pasado después de mi etapa como esquiadora de fondo y no me apetecía”. Dos años más tarde se apuntó a su primera carrera y quiso continuar participando en distintas competiciones.

"Siempre he estado muy vinculada a la nieve y a la montaña porque este deporte me apasionó”

“Empecé con el equipo de Andalucía siendo sub 23 y fui consiguiendo buenos resultados. En mi primera temporada conseguí competir en una Copa del Mundo y eso me motivo muchísimo”, señala rememorando sus primeros pasos en la competición. En esa época desarrolló su ambición por hacer llegar este deporte al resto de personas: “Mi objetivo es hacer este deporte accesible a otra gente de Granada, para que vean que se puede conseguir y que al final con esfuerzo, trabajo y constancia pueden llegar los resultados y que aquí, en el sur de España, también se pueden hacer copas del mundo de esquí montaña”.

Campeonato de España

Recientemente, la granadina ha podido participar en el Campeonato de España obteniendo muy buenos resultados dejando ver el estado físico en el que se encontraba. “Llegue en un buen pico de forma, contenta y muy motivada” reconoce. Fruto de ello logró tres medallas que para ello supusieron “un chute de energía y de mucha mentalidad positiva”.

"Llevarme el título de campeona de España ha sido uno de los mejores momentos de la temporada"

Pese a las circunstancias actuales, la esquiadora ha podido seguir con sus entrenamientos casi con normalidad en distintas estaciones. “En diciembre estaba en Sierra Nevada, que la estación ya estaba abierta y luego he estado toda la temporada en el Valle de Arán. Hemos tenido mucha suerte y lo considero un privilegio”, manifiesta.

Futuro

Mientras competía, Ana Alonso no ha dejado de formarse para que, cuando llegue el momento, poder disfrutar de su pasión por la montaña: “Estudié INEF y después decidí formarme como guía de montaña. Además, este año he acabado de terminar la formación de instructora de alpino el TD2”. Toda una vida ligada a la montaña.