Atascados en ataque

No pudo ser. Pese a intentarlo por todos los medios, sacar en la segunda mitad todo su arsenal ofensivo y cambiar el sistema de juego en la recta final, el Recreativo no logró cosechar una nueva victoria en casa. Al menos sumó un punto que le permite acumular seis jornadas sin conocer la derrota pero ese premio, en casa, se antoja insuficiente ante un recién ascendido que mostró muy buenas maneras.

No fue el mejor encuentro de los rojiblancos en lo que llevamos de temporada. Todo lo contrario. En una Ciudad Deportiva desangelada, que no está preparada para afrontar una cita de Segunda División B ni para la prensa ni para la afición y más en un día de lluvia como ayer, los de Pedro Morilla no supieron hincarle el diente al Atlético Sanluqueño, que liderado por el veterano Abel Gómez, supo contener las armas del filial granadinista, muy incómodo durante todo el encuentro.

El ex rojiblanco Abel Gómez dio un recital cada vez que el cuero pasó por sus botas

Se temía que el césped pudiera condicionar el choque pero el aguacero que cayó antes y durante la primera mitad no fue una excusa. El campo respondió pero los que lo pisaron no lo hicieron. Y eso que el 'Recre' fue el dominador de la primera mitad. No tuvo la fluidez ofensiva que suele mostrar en casa pero sí la posesión y la iniciativa. Sin embargo, las ocasiones no fueron muy claras gracias, principalmente, al buen orden táctico mostrado por su rival.

Avisó Héctor de remate de cabeza a los ocho minutos de partido tras un saque de esquina. Era la primera oportunidad de los locales que jugaron casi toda el primer acto en campo rival, pero sin exigir en exceso a Diego García y más con la velocidad que cogía el esférico cuando tocaba el césped. El único que puso a prueba al guardameta gaditano fue Andrés García, que lo intentó desde unos 30 metros pero el cuero le llegó manso (10').

Pero poco a poco el Sanluqueño se fue soltando y aunque en el primer acto apenas inquietó a Alberto Lejárraga, lo cierto es que no pasó por muchos apuros a nivel defensivo. Rafa Carrillo 'Falete', técnico del Sanluqueño, había estudiado muy bien el Recreativo y cerró todas las líneas de pase por dentro, lo que asfixió a los locales. Tan sólo Jean Carlos, gracias a su calidad pese a su falta de continuidad, supo desequilibrar por banda y de hecho, gracias a dos acciones suyas calcadas, pudieron adelantarse los de Morilla. En la primera, tras ganar línea de fondo, su pase atrás lo remató alto Javi Ontiveros. Justo lo mismo que hizo Nacho Buil pasada la media hora en una jugada idéntica. Fueron las únicas ocasiones reseñables del 'Recre' en el primer acto, que pudo irse al descanso por debajo en el marcador si Álex Cruz, a centro de Abel Gómez en un saque de esquina, coloca el esférico entre los tres palos con Lejárraga vencido. Pero su remate se marchó fuera en la primera aproximación de los gaditanos en el primer tiempo que llegó en el minuto 43.

Esa acción fue el anticipo de lo que se vería nada más volver del receso, donde los de Falete salieron mucho más decididos y en apenas cuatro minutos tiraron tres veces por medio de Ceballos y Edu Oriol por dos veces, la segunda tras una vaselina que se fue fuera por poco. El guión había cambiado con un Sanluqueño que dio un pase adelante y que pudo inaugurar el marcador en una acción en la que Lejárraga estuvo colosal. Un saque de esquina botado por Abel Gómez fue rematado por Nando Quesada pero el guardameta rojiblanco realizó una gran parada. Pero no contento con ello, rechazó también dos remates más en la misma acción sobre la misma línea de gol cuando ya cantaban gol los siete aficionados gaditanos que desafiaron al huracán Leslie y se cruzaron Andalucía entera para conocer las 'comodidades' de la Ciudad Deportiva.

Esa acción, que llegó en el 54', fue la última vez que se acercaron con peligro los visitantes, que tampoco sufrieron en defensa pese a que Pedro Morilla trató de buscar una reacción en su equipo con los cambios, sacando a todos los jugadores de perfil ofensivo que tenía en el banquillo. Lo intentó primero con Adri Rivas en banda, cambiando el sistema y dejando a cuatro atrás y dos referencias arriba. Posteriormente con Caio para tratar de abrir el campo pero tampoco lo logró y menos con Víctor Morillo, que ha perdido el protagonismo que sí tuvo la pasada campaña. Pero no era el día y sí el de Abel Gómez, que cada vez que tocó el balón generó mucho a su equipo. Y es que el que tuvo retuvo.

Lejárraga HH

Paco Torres H

Adri Rivas, 71' H

Marín HH

Hongla H

Héctor HH

Carlos Neva HH

Andrés HH

Yael H

Jean Carlos HH

Caio, 76' H

Nacho Buil l

V. Morillo, 86' s.c.

Ontiveros H

Diego García H

Ceballos H

Álex Cruz HH

José H

Pelón H

A. García H

Dani del Moral H

Gallardo, 76'' H

Abel Gómez HHH

Mawi HH

Nando Quesada H

Misffut, 79' H

Edu Oriol HH

Güiza, 91' s.c.