Pablo Pin dice que fue "el mejor partido de la temporada en defensa"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, tuvo claro al final del choque cual había sido la clave del triunfo: el trabajo defensivo. De hecho, llegó a afirmar que fue el mejor encuentro de los suyos en toda la temporada en defensa.

“Jugamos el partido con mucha energía, estuvimos a nivel de concentración muy bien, y también a nivel de detalles. En el primer cuarto nos han sorprendido, pero hemos hablado de que necesitábamos que no anotaran con facilidad y lo hemos conseguido”, explicó Pin ante los periodistas tras firmar su equipo el 1-0 en la seria al mejor de tres.

“El Breogán es muy buen equipo desde el punto de defensivo, y muy dinámico”, añadió Pin, quien prosiguió con el resumen del choque.

“En el segundo cuarto hemos hecho las cosas muy bien, con ritmo, con velocidad… Hemos fallado algunos tiros, pero teníamos confianza en seguir tirando. Ahí hemos hecho un parcial muy bueno”, reconoció.

“Somos un equipo súper sólido. A nivel defensivo ha sido el mejor partido del año. Hemos intimidado mucho”, agregó el preparador, quien también habló de la regularidad de los suyos.

“La clave ha estado en el nivel defensivo. Hemos forzado 17 pérdidas. Hemos controlado el rebote. Si dominas el rebote puedes jugar con un poco más de ritmo y ahí es donde tenemos que poner el foco”, agregó Pablo Pin.

“Hemos sabido cortar los tirones del Breogán y hemos tenido un final más cómodo de lo normal”, sentenció.

“No es normal dejar a Larsen con cuatro puntos. El trabajo de todos ha estado muy bien. Es un jugador de otro nivel, que te puntea muchos tiros. Gonzalo también ha estado muy bien contra Aboubacar. Siempre hablamos de jugadores pero hemos estado bien todos. Ha sido una suma de cosas. Un trabajo de equipo como siempre”, quiso dejar claro.

No hay nada hecho

Al ser cuestionado por cómo se pone la eliminatoria con el 1-0, fue sincero: “Está claro que no hay nada hecho. Todos tenemos mucho por hacer. Aún no hemos hecho nada. Tenemos que pensar en el segundo partido. Todavía queda mucho. Esto no está hecho. Contra Coruña ganamos el primer partido. La euforia y la ilusión es importante pero hay que estar tranquilos y seguir concentrados”.

De hecho, se refirió a lo que les espera el próximo jueves en Lugo en el segundo choque de la final por el ascenso: “Será un partido con un nivel de dureza física y mental de ACB. Nos enfrentamos a un equipo de este nivel y debemos estar preparados. Necesitamos estar concentrados en los detalles y tener cabeza”.

Sobre el ambiente vivido este sábado en el Palacio de los Deportes, pese a que por procoloco sólo pudo haber 1500 personas en las gradas, afirmó que fue “el Palacio de las grandes ocasiones. El que yo he vivido de pequeño con mi padre y he visto tantísimas veces”.

Sobre el gran planteamiento de partido del Covirán, se restó méritos al afirmar que “en el cuerpo técnico tengo personas que sabe muchísimo de esto”.