Carlos Corts no jugará en el Covirán Granada la próxima temporada

Carlos Corts no entra en los planes del Covirán Granada para la próxima temporada. Tras ser informado el agente del jugador, el presidente del club nazarí, Óscar Fernández-Arenas, y el entrenador del equipo, Pablo Pin, comunicaron al base granadino que ha concluido su etapa en la plantilla rojinegra.

La decisión de no contar con Corts se une a las tomadas en la misma dirección con los otros dos bases que tuvo a sus órdenes Pablo Pin durante las dos últimas temporadas. Hace unos días, se despidió del club Carlos de Cobos, que cambiará de aires después de que se le comunicara que no se contaba con él. Antes, el Covirán Granada decidió no ejercer la opción que tenía sobre Josep Pérez, que la pasada temporada amplío su contrato por una campaña con opción a otra.

Ahora le ha tocado a Carlos Corts. El jugador, de 23 años y formado en la cantera del Unicaja, se incorporó al Covirán Granada en la temporada 2016/17, cuando el equipo de Pin iba a afrontar su segundo año en la LEB Plata. En la siguiente, participó de forma activa en el brillante ascenso a la LEB Oro.

En la temporada 2018/19, Corts estuvo a la sombra de De Cobos y Josep Pérez, aunque cumplió con creces cuando el entrenador se veía en la necesidad de cambiar el ritmo de los partidos.

Último año

Más presencia en la pista tuvo el base granadino durante la inconclusa pasada campaña. Antes del inicio de la misma, el propio Pin tuvo palabras de elogio para el jugador, del que destacó que estaba en mejores condiciones que los otros dos bases.

Corts sólo se perdió un encuentro, precisamente el último que jugó el Covirán, en el que cayó de forma estrepitosa en la cancha del Breogán (86-63). En los 23 encuentros que disputó, el granadino firmó unas medias de 3,7 puntos, 0,8 rebotes, 1,9 asistencias y una valoración de 2,6 por partido.

Nuevos bases

De momento, para la próxima temporada, el Covirán ha cubierto sólo una plaza de base con el fichaje de Lluis Costa, jugador del Betis que la pasada campaña jugo cedido en el conjunto húngaro del Debreceni Egyetem y el Barcelona B, en la LEB Plata.

Además, el club rojinegro está a la espera de si Christian Díaz, base que jugó en el Breogán la pasada campaña, acepta la oferta que se le ha hecho.